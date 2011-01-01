Каким будет обновленный «Тонис»

На телеканал «Тонис», существующий уже около 30 лет, пришла новая команда и владелец, которые сразу же объявили о его ребрендинге. «Телекритика» попыталась разложить все по полочкам.
Что произошло?
Макеенко уверяет, что «Тонис» будет работать исключительно в украинском правовом поле - в соответствии с законами и Конституцией."Это будет на 100% проукраинский канал. Я владею 9,5%, остальная часть – собственность канала", - сказал он на пресс-конференции.
В январе издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники сообщало, что вскоре формальным владельцем «Тониса» может стать Владимир Макеенко, а куратором сделки выступает соратник президента Игорь Кононенко.
Есть ли связь с окружением Порошенко?
Экс-нардеп говорит, что инициатива купить долю в телеканале - его личная. "Вы увидите это в работе канала. Каких-либо совещаний и советов из Администрации президента, Кабинета министров у меня не было, поскольку я человек самодостаточный", - подчеркивает он. Сама же сделка, по его словам, была совершенно прозрачной, денежные средства были перечислены с его счета в одном их государственных банков. При этом сумму сделки Макеенко не называет, ссылаясь на то, что не может этого сделать без согласия представителей «Тониса».
В свою очередь Александр Бутко отмечает, что знаком с политиком более 25 лет, теперь же они встретились, чтобы обеспечить прорыв телеканала, поскольку в последние годы он "едва сводил концы с концами" и искал инвестора. Новое финансирование позволит провести полный ребрендинг и предложить зрителям качественный контент.
Какой контент готовит новая команда?
На прошлой неделе коллективу телеканала были представлены ведущие Евгений Киселев и Матвей Ганапольский, генеральный продюсер Алексей Семенов, покинувшие в январе NewsOne.
По словам Алексея Семенова, основным направлением «Тониса» будет информационно-аналитическое вещание. В планах - создание интересного канала, глубоко погруженного в события, которые происходят как в стране, так и за ее пределами. Большой акцент будет сделан на том, что происходит в регионах страны.
"Сейчас уже есть понимание, что вечерний эфир - с 18:00 до 23:00 - будет главным информационно-аналитическим эфиром страны. Потому что та форма, которую мы придумали, просто безукоризненна. У нас будет возможность приглашать интересных людей, которые будут вести эфиры. Сейчас на телевидении мне не хватает глубины. Мы дадим глубокое аналитическое вещание в течение всего дня", - говорит генпродюсер.
Кто станет лицом канала?
Лицами телеканала станут, собственно, Киселев и Ганапольский.
Также на «Тонис» приглашаются другие известные медийщики. Свое согласие уже дал телеведущий, режиссер и актер Илья Ноябрев, который является автором таких телевизионных проектов, как «Я — памятник себе…», «Остров невезения», «Золотой гусак», «Показуха» и др.
"На канале «Тонис» будет много музыкальных программ, развлекательных форматов, аналитики и новостей", - уточняет Семенов.
Когда увидим обновленный «Тонис»?
Старт полноценного вещания телеканала в обновленном формате запланирован на День независимости – 24 августа.А до этого будет запущен интернет-портал для общения с аудиторией.
Главное фото: Facebook Владимира Макеенко
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