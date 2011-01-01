ТЕЛЕКРИТИКА

Каким будет обновленный «Тонис»

Бизнес

На телеканал «Тонис», существующий уже около 30 лет, пришла новая команда и владелец, которые сразу же объявили о его ребрендинге. «Телекритика» попыталась разложить все по полочкам.


На украинском медиа рынке уже через несколько месяцев может появиться еще один сильный информационно-аналитический телеканал. При этом он не будет создаваться с нуля, поскольку существует с 1989 года. Речь идет о «Тонисе», позиционирующем себя сейчас как познавательный и социальный канал. Последний раз он обновлял концепцию в конце 2011 года, максимально дистанциировавшись от «политики ради политики». Теперь же телеканал снова ждут изменения.

Что произошло?

Одним из владельцев телеканала «Тонис» стал бывший глава Киевской городской госадминистрации, экс-регионал Владимир Макеенко. Ему принадлежит 9,5% канала. 80% - у самого «Тониса», 10% - у генерального директора Александра Бутко, 0,5% - у его заместителя Василия Бирзула. При этом конечным бенефициаром телеканала является Бутко.

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Фото: Facebook Владимира Макеенко

Макеенко уверяет, что «Тонис» будет работать исключительно в украинском правовом поле - в соответствии с законами и Конституцией."Это будет на 100% проукраинский канал. Я владею 9,5%, остальная часть – собственность канала", - сказал он на пресс-конференции.

В январе издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники сообщало, что вскоре формальным владельцем «Тониса» может стать Владимир Макеенко, а куратором сделки выступает соратник президента Игорь Кононенко.

Есть ли связь с окружением Порошенко?

Экс-нардеп говорит, что инициатива купить долю в телеканале - его личная. "Вы увидите это в работе канала. Каких-либо совещаний и советов из Администрации президента, Кабинета министров у меня не было, поскольку я человек самодостаточный", - подчеркивает он. Сама же сделка, по его словам, была совершенно прозрачной, денежные средства были перечислены с его счета в одном их государственных банков. При этом сумму сделки Макеенко не называет, ссылаясь на то, что не может этого сделать без согласия представителей «Тониса».

В свою очередь Александр Бутко отмечает, что знаком с политиком более 25 лет, теперь же они встретились, чтобы обеспечить прорыв телеканала, поскольку в последние годы он "едва сводил концы с концами" и искал инвестора. Новое финансирование позволит провести полный ребрендинг и предложить зрителям качественный контент.

Киселев, Ганапольский и Семенов перешли работать на «Тонис»

"Это первый частный телеканал Украины, зарегистрированный в 1989 году, раньше становления государственности Украины. В 1992 году он переехал в Киев и вышел в эфир. Надо было его поддержать", – объясняет Макеенко.

Какой контент готовит новая команда?

На прошлой неделе коллективу телеканала были представлены ведущие Евгений Киселев и Матвей Ганапольский, генеральный продюсер Алексей Семенов, покинувшие в январе NewsOne.

По словам Алексея Семенова, основным направлением «Тониса» будет информационно-аналитическое вещание. В планах - создание интересного канала, глубоко погруженного в события, которые происходят как в стране, так и за ее пределами. Большой акцент будет сделан на том, что происходит в регионах страны.

"Сейчас уже есть понимание, что вечерний эфир - с 18:00 до 23:00 - будет главным информационно-аналитическим эфиром страны. Потому что та форма, которую мы придумали, просто безукоризненна. У нас будет возможность приглашать интересных людей, которые будут вести эфиры. Сейчас на телевидении мне не хватает глубины. Мы дадим глубокое аналитическое вещание в течение всего дня", - говорит генпродюсер.

Кто станет лицом канала?

Лицами телеканала станут, собственно, Киселев и Ганапольский.

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Также на «Тонис» приглашаются другие известные медийщики. Свое согласие уже дал телеведущий, режиссер и актер Илья Ноябрев, который является автором таких телевизионных проектов, как «Я — памятник себе…», «Остров невезения», «Золотой гусак», «Показуха» и др.

"На канале «Тонис» будет много музыкальных программ, развлекательных форматов, аналитики и новостей", - уточняет Семенов.

Когда увидим обновленный «Тонис»?

Старт полноценного вещания телеканала в обновленном формате запланирован на День независимости – 24 августа.А до этого будет запущен интернет-портал для общения с аудиторией.

Главное фото: Facebook Владимира Макеенко



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