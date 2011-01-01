Каким будет обновленный «Тонис»

Экс-нардеп говорит, что инициатива купить долю в телеканале - его личная. "Вы увидите это в работе канала. Каких-либо совещаний и советов из Администрации президента, Кабинета министров у меня не было, поскольку я человек самодостаточный", - подчеркивает он. Сама же сделка, по его словам, была совершенно прозрачной, денежные средства были перечислены с его счета в одном их государственных банков. При этом сумму сделки Макеенко не называет, ссылаясь на то, что не может этого сделать без согласия представителей «Тониса».

В свою очередь Александр Бутко отмечает, что знаком с политиком более 25 лет, теперь же они встретились, чтобы обеспечить прорыв телеканала, поскольку в последние годы он "едва сводил концы с концами" и искал инвестора. Новое финансирование позволит провести полный ребрендинг и предложить зрителям качественный контент.