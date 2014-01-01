ТЕЛЕКРИТИКА

Каким будет обновленный «2+2»

Теории заговоров, сериалы про ментов и насмешки над политиками

Бизнес

14 августа произойдет перезапуск телеканала «2+2». Как сообщает руководство канала, обновление бренда, смена его позиционирования и новая программная стратегия созданы с целью расширить количество поклонников телеканала. По их словам, это позволит увеличить коммерческую привлекательность и расширить целевую аудиторию.


Вчера, 3 августа, состоялась презентация обновленного канала. «Телекритика» сходила на мероприятие и узнала, каким будет новый «2+2».

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Фото: тут и далее Ната Боровик

В рамках ребрендинга меняется графическое оформление эфира. Кроме того, «2+2» меняет программное наполнение эфира: увеличиваются объемы проектов собственного производства и отечественных сериалов, расширяется линейка информационного вещания, а также готовится премьера цикла документальных передач «Загублений світ», которые станут основой обновленного бренда.

Ведущие обновленного телеканала

"Перед нами была поставлена ​​задача стать бизнес-единицей в течение трех лет. Мы определили ряд приоритетов, которые помогут нам достичь этой цели; среди них - усиление информационного вещания, наращивание объемов собственного сериального производства и телевизионных развлекательных программ, - отметил генеральный продюсер канала Максим Кривицкий. - Для того, чтобы развиваться и быть более успешными с коммерческой точки зрения, наш контент должен быть популярным среди всех зрителей. Поэтому телеканал «2+2» отходит от концепции чисто мужского телевидения: мужская аудитория, по-прежнему остается в центре нашего внимания, но продукты обновленного канала выглядят таким образом, чтобы они были интересны и женщинам".

Генеральный продюсер канала Максим Кривицкий

Он также отметил, что канал определил своих конкурентов и будет работать над тем, чтобы переманить их аудиторию к себе. По его словам, их главный конкурент — канал ICTV, ведь там много мужской аудитории.

«Загублений світ»

Одной из главных новинок телеканала станет цикл документальных программ «Загублений світ». Авторы программ будут рассказывать о «природных катастрофах, сенсационных находках, грандиозных аферах и событиях, которые меняли путь истории».

"Кто манипулирует нашим подсознанием, зачем создают искусственные фобии, возможно ли перемещение во времени и как человечество поплатится за небрежное отношение к природе — это лишь часть вопросов, на которые эксперт проекта буду искать ответы", — говорят создатели программы.

Ведущий документально цикла «Загублений світ»

Ведущими проекта будут Валерий Сараула, Катерина Нестеренко, Максим Сухенко, Ольга Немцева и Геннадий Попенко. Выходить она будет с понедельника по пятницу в 17:15. Но, как говорит Максим Кривицкий, у них будет много повторов в течение дня.

Сериалы и фильмы

Руководство «2+2» ставит на успех собственных сериалов. В частности, осенью на телеканале состоится премьера сериалов «Ментовские войны. Одесса» и «Ментовские войны. Киев». Как говорится в аннотации к сериалу, сериалы будут рассказывать о криминальных войнах, которые происходили до реформы правоохранительных органов и появления Национальной полиции.

Сериал про Одессу стартует 14 августа, а про Киев — в октябре. По словам Максима Кривицкого, они будут идти всю осень и руководство очень надеется на их успех.

Режиссер фильма «Гвардия-2» Алексей Шапарев

Также в октябре состоится премьера фильма «Гвардия-2», посвященный событиям августа 2014 года на Донбассе. Съемки фильма проходили при поддержке Национальной гвардии, а во многих эпизодах снялись более 60 бойцов и военная техника, которая стоит на вооружении Нацгвардии.

Информационное вещание

По словам Максима Кривицкого, информационное вещание является приоритетным направлением развития обновленного «2+2». С 14 августа на канале стартует новый проект «Бандерлоги», который должен усилить линейку информационного вещания вместе с уже существующими проектами «ДжеДАІ» и новостями «Спецкор».

Руководитель управления журналистских проектов 1+1 Максим Шиленко

"Авторы проекта «Бандерлоги» покажут истинное лицо политиков, чиновников и депутатов, пообщаются с ними "их" языком, покажут настоящий ад тем, кто сделал жизнь украинцев невыносимой. А также будут насмехаться с тех, кто смеется с украинцев и будут дурить тех, кто дурит нас", — сказано в анонсе программы.

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