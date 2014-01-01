Каким будет обновленный «2+2»

Одной из главных новинок телеканала станет цикл документальных программ «Загублений світ». Авторы программ будут рассказывать о «природных катастрофах, сенсационных находках, грандиозных аферах и событиях, которые меняли путь истории».

"Кто манипулирует нашим подсознанием, зачем создают искусственные фобии, возможно ли перемещение во времени и как человечество поплатится за небрежное отношение к природе — это лишь часть вопросов, на которые эксперт проекта буду искать ответы", — говорят создатели программы.