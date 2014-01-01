Каким будет обновленный «2+2»

14 августа произойдет перезапуск телеканала «2+2». Как сообщает руководство канала, обновление бренда, смена его позиционирования и новая программная стратегия созданы с целью расширить количество поклонников телеканала. По их словам, это позволит увеличить коммерческую привлекательность и расширить целевую аудиторию.
"Перед нами была поставлена задача стать бизнес-единицей в течение трех лет. Мы определили ряд приоритетов, которые помогут нам достичь этой цели; среди них - усиление информационного вещания, наращивание объемов собственного сериального производства и телевизионных развлекательных программ, - отметил генеральный продюсер канала Максим Кривицкий. - Для того, чтобы развиваться и быть более успешными с коммерческой точки зрения, наш контент должен быть популярным среди всех зрителей. Поэтому телеканал «2+2» отходит от концепции чисто мужского телевидения: мужская аудитория, по-прежнему остается в центре нашего внимания, но продукты обновленного канала выглядят таким образом, чтобы они были интересны и женщинам".
«Загублений світ»
Одной из главных новинок телеканала станет цикл документальных программ «Загублений світ». Авторы программ будут рассказывать о «природных катастрофах, сенсационных находках, грандиозных аферах и событиях, которые меняли путь истории».
"Кто манипулирует нашим подсознанием, зачем создают искусственные фобии, возможно ли перемещение во времени и как человечество поплатится за небрежное отношение к природе — это лишь часть вопросов, на которые эксперт проекта буду искать ответы", — говорят создатели программы.
Сериалы и фильмы
Руководство «2+2» ставит на успех собственных сериалов. В частности, осенью на телеканале состоится премьера сериалов «Ментовские войны. Одесса» и «Ментовские войны. Киев». Как говорится в аннотации к сериалу, сериалы будут рассказывать о криминальных войнах, которые происходили до реформы правоохранительных органов и появления Национальной полиции.
Сериал про Одессу стартует 14 августа, а про Киев — в октябре. По словам Максима Кривицкого, они будут идти всю осень и руководство очень надеется на их успех.