Какие премьеры стартуют на ТВ сегодня

Скандальный «ревизор» и «инспектор» теперь будет вести собственное развлекательное ток-шоу «ОЛЯ» – адаптацию американского формата «Шоу Эллен». Четыре раза в неделю на «Новом канале» Фреймут в своей студии будет проводить интервью со звездами и интересными людьми, дарить подарки и показывать веселые сюжеты.

Шоу «ОЛЯ» стартует уже сегодня в 18:00 на «Новом канале».