ТЕЛЕКРИТИКА

Какие премьеры стартуют на ТВ сегодня

Бизнес

28 августа на украинских телеканалах состоится пять долгожданных премьер, в числе которых – вечернее шоу скандалистки Ольги Фреймут, кулинарное состязание на СТБ и битва светловолосых красоток со звездными гостями.


Лидером по числу премьер, запланированных на сегодня, стал «Новый канал». Он представит свежий формат – шоу «ОЛЯ» (адаптация американского шоу Ellen с Эллен Дедженерес) – и три продолжения уже известных зрителю проектов. Также сегодня стартует 8 сезон «Мастер-шефа» на СТБ.

«Заробітчани»

Журналистское реалити от создателей «Абзаца!» и «Пираний», проект «Заробітчани» призван показать украинскому зрителю, какую профессию можно освоить за границей, в чем ее специфика и каких подводных камней можно избежать.

«Заробітчани» выйдут в эфир «Нового канала» в 17:00.

«ОЛЯ»-шоу

_

_

Скандальный «ревизор» и «инспектор» теперь будет вести собственное развлекательное ток-шоу «ОЛЯ» – адаптацию американского формата «Шоу Эллен». Четыре раза в неделю на «Новом канале» Фреймут в своей студии будет проводить интервью со звездами и интересными людьми, дарить подарки и показывать веселые сюжеты.

Шоу «ОЛЯ» стартует уже сегодня в 18:00 на «Новом канале».

«Мастер-шеф»

_

_

28 августа на телеканале СТБ начнется долгожданный 8-й сезон «Мастер-шефа». Участников шоу отбирали на кастингах по всей Украине. Правила шоу остались неизменными – конкурсанты готовят блюда, получают как минимум два «да» от судей и надевают заветный белый фартук. Однако есть в этом сезоне и нововведения: если двое судей ответят участнику «нет», и только один из них увидит в конкурсанте кулинарный талант, то вместо белого фартука ему вручат черную прихватку – последний шанс героя попасть в проект и доказать, что он достоин звания лучшего.

Новый сезон «Мастер-шеф»смотрите уже сегодня на телеканале СТБ в 19:58 .

«Кто против блондинок?»

_

_

Самые яркие блондинки страны продолжат вызывать звездных мужчин на интеллектуальную дуэль уже пятый сезон подряд. На этот раз –  под предводительством телеведущей Леси Никитюк. Создатели проекта обещают, что в обновленной гламурной студии шоу будет очень смешно.

Премьера нового сезона «Кто против блондинок?» стартует сегодня в 19:00 на «Новом канале».

«Киев днем и ночью»

_

_

В пятом сезоне герои Оксана, Карина, Богдан, Саша и Альбина, которые приехали в Киев из разных регионов страны, попытаются покорить столицу. Молодым людям с разными характерами и взглядами на жизнь придется делить одну квартиру. Что из этого выйдет, зрители «Киев днем и ночью»смогут смотреть с понедельника по пятницу на «Новом канале». Премьера шоу состоится сегодня в 21:00.

Статьи по теме

Главное в разделе

Бизнес

Влад Ряшин: «У меня в работе есть три табу – чернуха, порнуха и заказуха»

Бизнес

Вакансии недели: «Укринформ», «Громадське радіо», «112 Украина» и «Детектор медиа» ищут сотрудников

Популярное на Телекритике



Дуся

Голосование: лучшее телешоу независимой Украины

Дуся

«Да вы ох****ели»: Оля Полякова наехала в соцсетях на своих подписчиков

Дуся

Тракторы, заводы, самолеты: ведущие ТСН готовятся к спецвыпуску

Дуся

Голосование: лучшее выступление первого эфира «Танців з зірками»