Какие премьеры стартуют на ТВ сегодня

28 августа на украинских телеканалах состоится пять долгожданных премьер, в числе которых – вечернее шоу скандалистки Ольги Фреймут, кулинарное состязание на СТБ и битва светловолосых красоток со звездными гостями.
Журналистское реалити от создателей «Абзаца!» и «Пираний», проект «Заробітчани» призван показать украинскому зрителю, какую профессию можно освоить за границей, в чем ее специфика и каких подводных камней можно избежать.
«Заробітчани» выйдут в эфир «Нового канала» в 17:00.
Скандальный «ревизор» и «инспектор» теперь будет вести собственное развлекательное ток-шоу «ОЛЯ» – адаптацию американского формата «Шоу Эллен». Четыре раза в неделю на «Новом канале» Фреймут в своей студии будет проводить интервью со звездами и интересными людьми, дарить подарки и показывать веселые сюжеты.
Шоу «ОЛЯ» стартует уже сегодня в 18:00 на «Новом канале».
28 августа на телеканале СТБ начнется долгожданный 8-й сезон «Мастер-шефа». Участников шоу отбирали на кастингах по всей Украине. Правила шоу остались неизменными – конкурсанты готовят блюда, получают как минимум два «да» от судей и надевают заветный белый фартук. Однако есть в этом сезоне и нововведения: если двое судей ответят участнику «нет», и только один из них увидит в конкурсанте кулинарный талант, то вместо белого фартука ему вручат черную прихватку – последний шанс героя попасть в проект и доказать, что он достоин звания лучшего.
Новый сезон «Мастер-шеф»смотрите уже сегодня на телеканале СТБ в 19:58 .
Самые яркие блондинки страны продолжат вызывать звездных мужчин на интеллектуальную дуэль уже пятый сезон подряд. На этот раз – под предводительством телеведущей Леси Никитюк. Создатели проекта обещают, что в обновленной гламурной студии шоу будет очень смешно.
Премьера нового сезона «Кто против блондинок?» стартует сегодня в 19:00 на «Новом канале».
В пятом сезоне герои Оксана, Карина, Богдан, Саша и Альбина, которые приехали в Киев из разных регионов страны, попытаются покорить столицу. Молодым людям с разными характерами и взглядами на жизнь придется делить одну квартиру. Что из этого выйдет, зрители «Киев днем и ночью»смогут смотреть с понедельника по пятницу на «Новом канале». Премьера шоу состоится сегодня в 21:00.
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