Как вырос охват Facebook, Instagram и Twitter после запрета «ВКонтакте»: Kantar TNS

Поручение президента Петра Порошенко заблокировать в стране российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» и другие интернет-ресурсы сразу же отразилось на интернет-поведении аудитории, сообщает исследовательская компания Kantar TNS.

Ее данные Kantar TNS CMeter в реальном времени показали, как новость о блокировании сайтов поменяла их охваты. Так, сравнение охватов за 16 мая со среднесуточными охватами предыдущей недели свидетельствуют о том, что пользователи соцсетей "поспешили проверять, прощаться и переносить все свое контентное имущество на сервисы-субституты (взаимозаменяющие сервисы. — Ред.)".

"Уже можно уверенно прогнозировать рост охвата Facebook.com и Ukr.net приблизительно на +30%, не избежит прироста охвата Instagram и достаточно не популярная соцсеть в Украине — Google+", — отмечает руководитель проекта интернет-исследований Kantar TNS CMeter Анна Шахдинарян.

Большой прирост охватов уже наблюдается у новостных ресурсов, на основании информации которых пользователи пытаются разобраться, что же им делать. Вместе с тем упали просмотры обычного видео (фильмов, сериалов), например в YouTube.