Как украинские СМИ работают в условиях новых алгоритмов Facebook

"У меня ощущение, что алгоритмы Facebook превратились для медиа в своеобразное мифическое пугало. То есть никто толком про них ничего не знает, но все догадываются о плохом и немного в ужасе от того, что Цукерберг может осатанеть и всех погубить. Разумеется, периодически я ною, что Facebook в очередной раз зарубил показы и теперь наши посты не видит никто, даже если размахивать ими перед носом у читателей. Но на самом-то деле каждый из нас знает: если контент действительно шедевральный, то пост полетит даже в три часа ночи с пятницы на субботу. То есть Цукерберг, разумеется, супостат и ирод, и все же при этом стоит помнить – важно не только как показывают пост, но и что за пост показывают.

На самом деле наша беда не столько в чудовищности алгоритмов соцсети, сколько в том, что просто не доходят руки продумать и воплотить в жизнь нормальную СММ-стратегию. В этом году соцсети принесли нам ровно половину трафика.