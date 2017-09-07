Как украинские СМИ работают в условиях новых алгоритмов Facebook

«Телекритика» поговорила с украинскими онлайн-СМИ о том, как они борются с постоянно меняющимися алгоритмами Facebook, из-за которых падает охват публикаций.
Как вы уже успели заметить, Facebook постоянно меняет алгоритмы работы. Особенно сильно эти бесконечные перемены ударили по работе СМИ: представители медиа часто жалуются на то, что их охваты серьезно падают после таких нововведений.
В самой компании рассказали, что нужно делать издателям для попадания в ленту новостей. В целом, все они основываются на трех главных принципах: люди ценят значимый и информативный контент; люди ценят точный, самобытный и оригинальный контент; люди ценят стандарты безопасного уважительного поведения.
Вячеслав Жайворонок, редактор сайта «Обозреватель»
"Бывало, что поток трафика оттуда существенно падал. Стабильность работы Facebook, как правило, зависит от самой соцсети и его сотрудников. Ее пользователи, к числу которых относится и «Обозреватель», могут лишь бить тревогу, отписывая уведомления в администрацию соцсети, и ждать отладки системы.
Сейчас на украинском рынке, кроме Facebook, в качестве дополнительной площадки для СМИ лидирует Google. Доля трафика Facebook у «Обозревателя» за октябрь 2017 года, по данным Google Analytics, – около 25%".
Константин Войтенко, шеф-редактор TSN.ua
"Последнее масштабное обновление алгоритма Facebook произошло ориентировочно в октябре и падение охвата у основной группы ТСН ноябрь к октябрю составило до 15%. При этом существенного изменения в количестве и качестве трафика из этой социальной сети не произошло – все в пределах статистической погрешности.
Пока мы никаких шагов по решению этих проблем не предпринимали. В настоящий момент наша команда анализирует статистику для выработки дальнейшей стратегии работы в рамках новых алгоритмов.
«Google, как и Facebook, тоже меняет алгоритмы поисковой выдачи, поэтому постоянно меняющаяся среда – стандартная для нас ситуация»
Юрий Марченко, шеф-редактор онлайн-журнала «Платформа»
"У меня ощущение, что алгоритмы Facebook превратились для медиа в своеобразное мифическое пугало. То есть никто толком про них ничего не знает, но все догадываются о плохом и немного в ужасе от того, что Цукерберг может осатанеть и всех погубить. Разумеется, периодически я ною, что Facebook в очередной раз зарубил показы и теперь наши посты не видит никто, даже если размахивать ими перед носом у читателей. Но на самом-то деле каждый из нас знает: если контент действительно шедевральный, то пост полетит даже в три часа ночи с пятницы на субботу. То есть Цукерберг, разумеется, супостат и ирод, и все же при этом стоит помнить – важно не только как показывают пост, но и что за пост показывают.
На самом деле наша беда не столько в чудовищности алгоритмов соцсети, сколько в том, что просто не доходят руки продумать и воплотить в жизнь нормальную СММ-стратегию. В этом году соцсети принесли нам ровно половину трафика.
Андрей Боборыкин, главный редактор bit.ua
"Наш сайт очень серьезно относится к трафику из Facebook и следит за ситуацией практически в реальном времени. Никаких падений в последнее время не ощущали, наоборот этот канал — основной источник роста для издания в последнее время.В украинских медиа есть определенная фиксация на охватах и лайках. Лайки и охваты постов, конечно, значение имеют, но куда большее значение для бизнеса имеет трафик, т.е. переходы по ссылкам на сайт. На эту метрику я бы посоветовал обращать внимание в первую очередь, не на лайки.