Как снять сериал в кооперации с Европой и при этом не облажаться?

В этом году то и дело говорят о сериальном производстве. Какое будущее светит украинским сериалам и что нужно для того, чтобы попасть на Netflix, узнавала «Телекритика».

На этой неделе кинокомпания Star Media презентовала свой новый международный проект – сериал «Принцип удовольствия». Восьмисерийный детектив прежде всего интересен тем, что это один из первых сериалов в стране, который производится в кооперации трех стран – Украины, Польши и Чехии.

Основатель и генеральный продюсер кинокомпании Влад Ряшин, режиссер проекта Дариуш Яблонски, польская актриса Малгожата Бучковска и переводчик Фото: Ната Боровик

Согласно сюжету, одновременно в трех странах совершаются убийства, сотрудники полиции приступают к расследованию и вскоре понимают: для того, чтобы поймать убийцу, нужно работать совместно. На первый взгляд, сюжет очень напоминает популярный скандинавский сериал «Мост». Подобные аллюзии режиссер проекта Дариуш Яблонски не подтверждает, но и не отрицает, загадочно предлагая журналистам сравнивать проекты уже после выхода «Принципа удовольствия» на телеэкраны.

Дариуш Яблонски на презентации сериала «Принцип удовольствия» Фото: Ната Боровик

А пока мы все пребываем в томном ожидании премьеры, «Телекритика» пообщалась с одним из продюсеров «Принципа удовольствия» от Star Media Алексеем Терентьевым («Брат за брата», «Охотники за караванами», «Восточные сладости») и узнала, в чем ключевые особенности кооперации при производстве, чего не хватает украинским продакшенам и заинтересованы ли в наших продуктах в мире.

О международной кооперации

Для украинского сериального производства вопрос кооперации в нынешних условиях равен вопросу выживания. Ведь еще несколько лет назад украинские продакшены работали на достаточно локальном рынке относительно всего мира. Работы в кооперациях выходили в основном со странами СНГ, иногда, наши продукты покупали, к примеру, в Казахстане или Беларуси. Сейчас работа в таком формате практически невозможна в связи с законами, которые были приняты в Украине в 2015 году. И я однозначно вижу в этом весомые плюсы. Для украинского сериального производства это был просто стремительный толчок в сторону Европы и европейского рынка.

Продюсер Star Media Алексей Терентьев Фото: Ната Боровик

Если вы не заметили, то европейский рынок кино и сериального производства вообще весь построен в основном на кооперации. За этим и будущее Украины, я уверен.

О заинтересованности Европы в украинских продуктах

Сейчас на словах заинтересованы многие страны. Вот даже взять Star Media. Мы сейчас ведем много переговоров с другими странами, но как только разговор доходит до практической части, начинают всплывать наши минусы. Первый минус Украины – это менталитет. Если в Европе уже давно люди ассимилировались и менталитет в странах ЕС одинаковый с поправкой на культурные особенности, то украинцы только идут в этом направлении.

_ Фото: Ната Боровик

Второй момент – это язык. Никто в Европе не хочет работать с украинцами на съемочной площадке через переводчика, а кинопрофессионалов, владеющих английским языком, в Украине пока что, к сожалению, мало. Третий наш минус заключается в том, что из-за того, что мы были годами оторваны от мирового производства, некоторые должности и их функционал в наших продакшенах и европейских в корне отличаются. Вот, к примеру, в нашем производстве есть художник-постановщик, в Европе ближе всего к этому будет арт-директор. При этом у нас вообще нет продакшен-дизайнеров – эти функции выполняет арт-директор, за последние годы эти функции вообще сузились до минимума. В европейском производстве продакшен-дизайнер – ключевая личность при производстве, а арт-директор – лишь его подчиненный, наряду с художниками по костюмам, художниками по гриму и реквизиторами.

Алексей Терентьев на презентации «Принципа удовольствия» Фото: Ната Боровик

Подобного единого центра и такой внутренней кооперации в украинском производстве пока еще нет. У нас, как говорится, каждый за себя. И поэтому возникают моменты, когда мы сходимся с европейцами на съемочной площадке и просто не понимаем друг друга только потому, что у нас по-разному налажены процессы производства. Поэтому, я уверен, кооперация нам необходима, в том числе для того, чтобы мы учились работать вместе и усовершенствовать наше производство под европейские требования.

О времени

Если говорить о том, сколько времени нужно украинцам, чтобы выйти на европейский рынок, я считаю, что это вопрос десяти лет максимум. За последние пару лет украинские продакшены проделали колоссальную работу, и уже сейчас многие из них достигли того уровня, что выступают инициаторами коопераций.

О сложностях перевода

Кстати, на моменте предложений своих идей в европейские продакшены у украинского производителя есть еще один существенный недостаток. Из-за того, что мало кто из наших сценаристов знаком с европейской культурой, зачастую сценарии просто берутся и переводятся на язык той страны, с которой украинский продакшен хотел бы вступить в кооперацию (как правило, это английский).

«Государственная поддержка в Украине на сериальное производство в четыре раза меньше, чем в Европе»

Но вы, наверное, даже представить не можете, насколько непонятным для европейского человека будет такой сценарий. Ведь способ мышления, построение предложений и юмор у нас настолько разный, что такому сценарию заведомо светит провал. Так что нам как воздух не хватает людей, которые умели бы думать на английском и писать тексты, отталкиваясь от европейского менталитета. А пока их нет, единственный способ совместной работы такой: в Европе нам пишут сценарий, а мы лишь выступаем консультантами по особенностям Украины как региона.

О рибейтах

Я уверен: то, чем Украина должна стать интересна Европе, так это рибейтами. Потому что сейчас наша кооперация со многими странами выглядит так: мы называем очень хорошую цену на услуги, а европейский продакшен выбирает другую страну. Почему? А только потому, что там 20–30 % рибейта, а в некоторых и все 40. И после этого наши цены становятся автоматически неконкурентоспособными, и миллионы, которые мы могли бы получить, уходят не в Украину, а, к примеру, в одну из главных наших стран-конкурентов на еврорынке – Румынию. И все потому, что у нас на государственном уровне уже который год не могут внедрить рибейт, вот мы и не можем полноценно перейти на международную кооперацию.

_ Фото: Ната Боровик

Слышит ли о наших проблемах государство? В последние годы к сериалам стало повышенное внимание, особенно от государства. Так что медленно, очень медленно, но мы налаживаем общение. В этом есть обоюдная выгода, ведь мы говорим о куда большей аудитории, чем в кино. Если бы сериал, который я спродюсировал, посмотрели 300–400 тысяч зрителей, как смотрят сейчас украинские фильмы в кинотеатрах, то мне надо было бы активно задуматься о смене профессии. В сериальном производстве аудитория измеряется миллионами зрителей. У хорошего сериала аудитория около семи миллионов, а в среднем она колеблется от двух-трех миллионов, но не меньше, иначе это уже провал.

О государственной поддержке в Европе

Работа с государственными структурами там куда проще, чем у нас. К примеру, практически у каждого режиссера есть возможность прийти в орган (вроде нашего Министерства культуры) и попросить 400 тысяч евро на свой продукт. Для европейцев эта сумма не станет заоблачной, они достаточно часто оказывают такие поддержки. Другое дело Украина.

Если говорить о разницах в государственных поддержках, то у нас она в среднем в четыре раза будет меньше. Так что пока о производстве сериалов, таких как, к примеру, «Вавилон-Берлин» (Германия, 2017), где одна серия стоит пять миллионов евро, нам мечтать еще, конечно, рано.

О возможностях Украины

Как раз в разрезе государства и финансовой поддержки можно говорить о возможностях Украины и нашего сериального производства. Я, например, уверен, что в Украине нужно снимать исторические сериалы, ведь у нас история – это уже готовый сценарий. Но мы не можем это сделать, потому что исторические продукты, что, в принципе, очевидно, одни из самых дорогих.

_ Фото: Ната Боровик

Сколько стоит снять сериал? Таких цифр у меня, к сожалению, нет. У каждого продакшена они свои. Это может зависеть от многих факторов: жанра сериала, привлеченных звезд, времени выхода в эфир и так далее. Но в среднем сериал, который сегодня выходит в прайм-тайме на одном из ключевых каналов, обойдется около 50 тысяч долларов (это около 1,5 миллиона гривен) за серию. Другим словами, 16 серий обойдутся продакшену примерно в 24 миллиона гривен.

О сотрудничестве с Netflix