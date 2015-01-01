Как снять сериал в кооперации с Европой и при этом не облажаться?

В этом году то и дело говорят о сериальном производстве. Какое будущее светит украинским сериалам и что нужно для того, чтобы попасть на Netflix, узнавала «Телекритика».
Для украинского сериального производства вопрос кооперации в нынешних условиях равен вопросу выживания. Ведь еще несколько лет назад украинские продакшены работали на достаточно локальном рынке относительно всего мира. Работы в кооперациях выходили в основном со странами СНГ, иногда, наши продукты покупали, к примеру, в Казахстане или Беларуси.
Сейчас работа в таком формате практически невозможна в связи с законами, которые были приняты в Украине в 2015 году. И я однозначно вижу в этом весомые плюсы. Для украинского сериального производства это был просто стремительный толчок в сторону Европы и европейского рынка.
Второй момент – это язык. Никто в Европе не хочет работать с украинцами на съемочной площадке через переводчика, а кинопрофессионалов, владеющих английским языком, в Украине пока что, к сожалению, мало.
Третий наш минус заключается в том, что из-за того, что мы были годами оторваны от мирового производства, некоторые должности и их функционал в наших продакшенах и европейских в корне отличаются.
Вот, к примеру, в нашем производстве есть художник-постановщик, в Европе ближе всего к этому будет арт-директор. При этом у нас вообще нет продакшен-дизайнеров – эти функции выполняет арт-директор, за последние годы эти функции вообще сузились до минимума. В европейском производстве продакшен-дизайнер – ключевая личность при производстве, а арт-директор – лишь его подчиненный, наряду с художниками по костюмам, художниками по гриму и реквизиторами.
Подобного единого центра и такой внутренней кооперации в украинском производстве пока еще нет. У нас, как говорится, каждый за себя. И поэтому возникают моменты, когда мы сходимся с европейцами на съемочной площадке и просто не понимаем друг друга только потому, что у нас по-разному налажены процессы производства.
Поэтому, я уверен, кооперация нам необходима, в том числе для того, чтобы мы учились работать вместе и усовершенствовать наше производство под европейские требования.
«Государственная поддержка в Украине на сериальное производство в четыре раза меньше, чем в Европе»
Но вы, наверное, даже представить не можете, насколько непонятным для европейского человека будет такой сценарий. Ведь способ мышления, построение предложений и юмор у нас настолько разный, что такому сценарию заведомо светит провал. Так что нам как воздух не хватает людей, которые умели бы думать на английском и писать тексты, отталкиваясь от европейского менталитета.
А пока их нет, единственный способ совместной работы такой: в Европе нам пишут сценарий, а мы лишь выступаем консультантами по особенностям Украины как региона.
Я уверен: то, чем Украина должна стать интересна Европе, так это рибейтами. Потому что сейчас наша кооперация со многими странами выглядит так: мы называем очень хорошую цену на услуги, а европейский продакшен выбирает другую страну. Почему? А только потому, что там 20–30 % рибейта, а в некоторых и все 40.
И после этого наши цены становятся автоматически неконкурентоспособными, и миллионы, которые мы могли бы получить, уходят не в Украину, а, к примеру, в одну из главных наших стран-конкурентов на еврорынке – Румынию. И все потому, что у нас на государственном уровне уже который год не могут внедрить рибейт, вот мы и не можем полноценно перейти на международную кооперацию.
Слышит ли о наших проблемах государство? В последние годы к сериалам стало повышенное внимание, особенно от государства. Так что медленно, очень медленно, но мы налаживаем общение. В этом есть обоюдная выгода, ведь мы говорим о куда большей аудитории, чем в кино.
Если бы сериал, который я спродюсировал, посмотрели 300–400 тысяч зрителей, как смотрят сейчас украинские фильмы в кинотеатрах, то мне надо было бы активно задуматься о смене профессии. В сериальном производстве аудитория измеряется миллионами зрителей. У хорошего сериала аудитория около семи миллионов, а в среднем она колеблется от двух-трех миллионов, но не меньше, иначе это уже провал.
Работа с государственными структурами там куда проще, чем у нас. К примеру, практически у каждого режиссера есть возможность прийти в орган (вроде нашего Министерства культуры) и попросить 400 тысяч евро на свой продукт. Для европейцев эта сумма не станет заоблачной, они достаточно часто оказывают такие поддержки. Другое дело Украина.
Конечно, сотрудничество с Netflix – мечта каждого продакшена в Украине. И неспроста, ведь к ним не так уж и просто достучаться, так как работа с такими гигантами происходит через агентства. Порядок такой: вы приходите к агенту с идеей сериала, если агент видит перспективность вашего проекта, он вкладывает порядка 100 тысяч долларов в его дальнейшую разработку. Здесь я имею в виду выкуп прав у авторов, написание пилотной серии, авансы авторам, режиссерам, ключевым исполнителям и прочее. После этого агент включает ваш сериал в свой «пакет», который предлагает для Netflix. Затем есть два варианта: либо Netflix заказывает производство этого сериала у вас, либо Netflix просто выкупает у вас идею, а производством занимается самостоятельно.
Star Media начала прощупывать международный рынок несколько нет назад с сериалом «Мата Хари». И только после нескольких лет сотрудничества на нас сами вышли представители из Netflix, с которыми в рамках знакомства мы обсудили сотрудничество по сериалу «Принцип удовольствия» на международном уровне.
Ведь пока все те продукты, которые были приобретены Netflix на территории Украины, это для локальной дистрибуции, для локальных рынков. Сейчас же мы говорим о совершенно другом уровне кооперации – когда Netflix не покупает уже готовый продукт, изготовленный в Украине, а наоборот, дает возможность украинским продакшенам совместно с Netflix производить сериал с самого начала съемочного процесса. Так и выглядят наши цели: мы хотим попасть на платформу Netflix, а вскоре и на Hulu, Amazon, и чтобы в дальнейшем они не только покупали наши идеи, но и были заинтересованы в совместной работе над проектами.