«Как рыбалка с динамитом»: американские телесети обвинили Netflix в негативном влиянии на кинопроизводство

Исполнительный директор FX («Американская история ужасов», «Атланта», «Легион», «Фарго») Джон Лэндграф решил прокомментировать недавнюю сделку Netflix с Райаном Мерфи. Стриминговая платформа заплатила 300 миллионов долларов, чтобы заключить эксклюзивный контракт с создателем «Американской истории ужасов».

«Мне сложно представить, что Райан Мерфи получает столько же или даже больше, чем любой профессиональный спортсмен за всю историю американского спорта, – признается глава FX. – Я первым скажу любому, что Райан – гений, меня волнует другое. Мы – не какой-нибудь спортивный гигант типа "Нью-Йорк Янкиз". Мы никогда не были известны рекордными зарплатами. Мы никогда не переманивали таланты у других. Я не верю в то, что можно завладеть рынком, перекупая таланты».

То, что сейчас делает Netflix, глава FX сравнил с рыбалкой при помощи динамита.

«Как будто мы стоим на берегу с удочкой, вверх по реке стоят наши соседи HBO с такой же удочкой, а потом приходит кое-кто с мешком гранат, выдирает чеку, кидает их в воду, сгребает всю оглушенную рыбу и заявляет, что рыбак из него лучше, чем мы!» – заявил Лэндграф.

Помимо Райана Мерфи, Netflix перекупил признанную мастерицу сериальных мелодрам Шонду Раймс («Анатомия страсти», «Скандал») из ABC. Сообщается, что стриминговый гигант будет платить Шонде 25 миллионов долларов ежегодно. Это привело к тому, что студии Warner Bros. пришлось раскошелиться минимум на 300 миллионов, чтобы удержать у себя Грега Берланти («Флэш», «Стрела» и другие супергеройские сериалы CW).