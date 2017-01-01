Как радиостанции соблюдают закон о языковых квотах

Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания представил результаты соблюдения радиостанциями внедренных в прошлом году языковых квот.

Согласно данным мониторинга, в период с января по июль этого года общенациональные радиостанции в среднем превысили квоту трансляции украиноязычных песен на 7%, а ведения передач на государственном языке – на 30%. "Сейчас все радиостанции придерживаются требований закона, согласно которым доля ведения передач на украинском языке должна составлять минимум 50%, а украиноязычных песен – 25%", – говорят в Нацсовете.

По словам главы регулятора Юрия Артеменко, Нацсовет не собирается идти на компромиссы даже при небольших нарушениях и всегда будет придерживаться требований законодательства. "Даже когда речь идет о неисполнении квот на 0,1%, мы не идем на компромисс. Именно это и позволило нам обеспечить исполнение закона всеми лицензиатами. Каждое нарушение – это исключение из правил, которое обусловлено в первую очередь техническими причинами", – говорит он.