Как радиостанции соблюдают закон о языковых квотах

Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания представил результаты соблюдения радиостанциями внедренных в прошлом году языковых квот.
Согласно данным мониторинга, в период с января по июль этого года общенациональные радиостанции в среднем превысили квоту трансляции украиноязычных песен на 7%, а ведения передач на государственном языке – на 30%. "Сейчас все радиостанции придерживаются требований закона, согласно которым доля ведения передач на украинском языке должна составлять минимум 50%, а украиноязычных песен – 25%", – говорят в Нацсовете.
По словам главы регулятора Юрия Артеменко, Нацсовет не собирается идти на компромиссы даже при небольших нарушениях и всегда будет придерживаться требований законодательства. "Даже когда речь идет о неисполнении квот на 0,1%, мы не идем на компромисс. Именно это и позволило нам обеспечить исполнение закона всеми лицензиатами. Каждое нарушение – это исключение из правил, которое обусловлено в первую очередь техническими причинами", – говорит он.
Кто и как соблюдает квоты
В 2017 году Нацсовет провел шесть волн суточных мониторингов, во время которых был выведен средний процент украиноязычных песен в эфире общенациональных радиостанций. На данный момент квота на песни – 25%.
На первом месте – «Країна ФМ» (100%), далее идут: «UA: Суспільне мовлення» – 81%, «Ера ФМ» – 40%, Радио «Пятница» – 37%, «Русское радио» – 35%, «Радио Шансон», «Мелодия» и «Перець» – 32%, «Авторадио», «ХитФМ» и «Наше Радио» – 30%, «Радио Люкс» и «РетроФМ» – 29%, KISS FM – 28%.
Квота на ведение передач на украинском языке сейчас составляет 50%. Лидер здесь: «Країна ФМ» и «UA: Суспільне мовлення» – 100%, далее идут: «Ера ФМ» – 96%, «РетроФМ» – 91%, KISS FM – 90%, «Радио Люкс» – 82%, «Радио Шансон», «Мелодия» – 77%, «Авторадио» – 72%, «ХитФМ» – 71%, Радио «Пятница» – 69%, «Русское радио» – 68%, «Перець» – 67%, «Наше Радио» – 65%.
Кого штрафовали
Всего за период с 8 ноября 2016 года (когда закон о квотах вступил в силу) по 30 августа 2017-го, регулятор наказал за неисполнение языковых квот до 15 лицензиатов, из которых два – общенациональные. Общая сумма штрафа – 634 тыс. грн
Четыре радиостанции получили штраф за несоблюдение квот по объему ведения передач на государственном языке. Это радио «ГЛАС» – 43,2 тыс. грн (30,9% объема ведения передач на украинском), «Радио Вести» – 39,6 тыс. грн (49,2%), 104,0 FM (Мариуполь) – 17, 6 тыс. грн (47,87%), радио «Терра» (Лозовая, Харьковская область) – 2,1 тыс. грн (30,3%).
11 радиостанций были оштрафованы за несоблюдение языковых квот на украиноязычные песни. Самые крупные штрафы получили: KISS FM – 215 тыс. грн (22% из 25% необходимых) и «Радио Шансон» – 125,7 тыс. грн (21,1%).
Что в регионах
В эфире местных и региональных радиостанций квоты на украиноязычные песни лучше исполняют: Ровенская область – 82%, Тернопольская – 81% и Ивано-Франковская – 59%. Хуже всего: Закарпатская – 32%, Харьковская – 31% и Луганская – 29%.
А ведение передач на государственном языке лучше всего исполняют: Волынская, Ровенская и Черновицкая области – 100%. Хуже всего: Хмельницкая – 74%, Донецкая – 67% и Херсонская – 66%.
Всего местные и региональные радиостанции на 38% перевыполняют минимальную квотную планку в части ведения передач и на 20% по украиноязычным песням.
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