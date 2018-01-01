Как провайдерам платного телевидения научиться правильно пакетировать телеканалы. Мастер-класс Сергея Бойко

7 ноября в рамках форума #TIM 2018: Telecom, IT, Media прошел мастер-класс основателя консалтингового агентства BIG DATA UA Сергея Бойко под названием «Пакетирование – ключ к сердцу и кошельку потребителя». Экс-президент компании «Воля» поделился своим видением того, как провайдерам платного телевидения стоило бы составлять пакеты телеканалов, сколько они должны реально стоить и какие изменения позволят провайдерам поднять цены и пополнить абонентские базы. Впервые также была обнародована структура тарифов провайдеров. «Телекритика» предлагает ознакомится с презентацией.
«Количество каналов в пакете имеет второстепенное значение для потребителя, самое главное – это содержание и направленность, которые удовлетворяют потребности узких групп. Чем больше пакетов, которые удовлетворяют потребности узких групп потребителей, тем больше вероятность, что у вас увеличится количество абонентов-подписчиков», – продолжает Сергей Бойко.
Несмотря на наличие супер-дорогих премиум-телеканалов в платных пакетах, пользователи имеют стабильный интерес к топовым украинским телеканалам. «Почти 60% подписчиков ОТТ – продвинутые пользователи платного телевидения, которые покупают платные пакеты за 150–200 гривен, – все равно чаще и дольше смотрят каналы общей направленности без ярко выраженной тематики. Почему? Потому что на каналах общей направленности работают достаточно талантливые программные директора и программные менеджеры, составляя сетку из контента, который удовлетворяет максимальное количество потребностей домохозяйств – есть и кино, и сериалы, и ток-шоу, и новости – всего понемножку. Расставленный в правильное время этот контент позволяет охватить максимальную аудиторию», – продолжает экс-президент «Воли».
На втором месте в предпочтениях телезрителей – развлекательные телеканалы, на третьем – детские анимационные. На четвертом месте – фильмовые каналы. Раньше они были популярнее детских и следовали сразу после развлекательных. На пятом месте – каналы новостей, в 2014-м они были на третьем месте. Познавательные телеканалы в прошлые годы все время занимали второе место, сегодня они седьмые. Замыкают рейтинг – спортивные, музыкальные и региональные телеканалы. Но ситуацию нужно регулярно мониторить – новостные телеканалы могут вызывать интерес в зависимости от событий в стране.
Показатели спортивных каналов также зависят от событийных соревнований – в начале года они были высоки из-за Олимпиады. Познавательные и фильмовые каналы сезонные – их любят смотреть больше в период телевизионного межсезонья.
В понимании Сергея Юльевича, провайдерам стоило бы ограничиться тремя пакетами. В социальный пакет не нужно включать топовые украинские каналы телегрупп. Достаточно каналов «Универсальной программной услуги» и бесплатных каналов – 35–40 вещателей. В базовом пакете должны быть каналы телегрупп, по объему он должен содержать не больше 50. Все премиальные телеканалы должны быть только в самом дорогом пакете из 90 вещателей.
Драйвером продаж могут быть «кинобудки», каналы «Футбол 1» и «Футбол 2», а также эротические телеканалы. Последние, как уверяет Сергей Бойко, популярны, несмотря на ограниченный 4 часами в сутки показ (00:00–04:00) в кодированном виде.
Как сообщала «Телекритика», лицензии «Зеонбуда» выходят 8 декабря 2020 года. Подробнее о платном пакете «Зеонбуда» читайте ЗДЕСЬ.
Полная презентация Сергея Бойко доступна по этой ссылке.