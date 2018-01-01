Как провайдерам платного телевидения научиться правильно пакетировать телеканалы. Мастер-класс Сергея Бойко

«Количество каналов в пакете имеет второстепенное значение для потребителя, самое главное – это содержание и направленность, которые удовлетворяют потребности узких групп. Чем больше пакетов, которые удовлетворяют потребности узких групп потребителей, тем больше вероятность, что у вас увеличится количество абонентов-подписчиков», – продолжает Сергей Бойко.

Несмотря на наличие супер-дорогих премиум-телеканалов в платных пакетах, пользователи имеют стабильный интерес к топовым украинским телеканалам. «Почти 60% подписчиков ОТТ – продвинутые пользователи платного телевидения, которые покупают платные пакеты за 150–200 гривен, – все равно чаще и дольше смотрят каналы общей направленности без ярко выраженной тематики. Почему? Потому что на каналах общей направленности работают достаточно талантливые программные директора и программные менеджеры, составляя сетку из контента, который удовлетворяет максимальное количество потребностей домохозяйств – есть и кино, и сериалы, и ток-шоу, и новости – всего понемножку. Расставленный в правильное время этот контент позволяет охватить максимальную аудиторию», – продолжает экс-президент «Воли».

Подтверждение этому – помесячное телесмотрение в системе альтернативных телеизмерений BigDataRating (объединяет показатели ОТТ-смотрений «Воли», «Триолана» и YouTV).