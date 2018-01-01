ТЕЛЕКРИТИКА

Как провайдерам платного телевидения научиться правильно пакетировать телеканалы. Мастер-класс Сергея Бойко

Как провайдерам поднять ARPU, пополнить абонентскую базу и не быть «трубой»

Бизнес

7 ноября в рамках форума #TIM 2018: Telecom, IT, Media прошел мастер-класс основателя консалтингового агентства BIG DATA UA Сергея Бойко под названием «Пакетирование – ключ к сердцу и кошельку потребителя». Экс-президент компании «Воля» поделился своим видением того, как провайдерам платного телевидения стоило бы составлять пакеты телеканалов, сколько они должны реально стоить и какие изменения позволят провайдерам поднять цены и пополнить абонентские базы. Впервые также была обнародована структура тарифов провайдеров. «Телекритика» предлагает ознакомится с презентацией.


«Не будет пакетирования – не будет провайдера. Слово "труба" тогда будет иметь прямое отношение к бизнесу провайдера. Если провайдер сам откажется от функции пакетирования, он как посредник между потребителем и производителем контента становится не нужным. Зачастую провайдер выступает с позиции жертвы, когда отдает телеканалу функцию пакетирования. Фактически принимается на веру, что те или иные телевизионные каналы должны быть именно в этом пакете, который укажет медиагруппа, и никак по-другому. Тем самым он фактически отдает часть своего бизнеса в управление медиагруппам. Эта история чревата тем, что в недалеком будущем провайдеру приснится "труба"», – говорит Сергей Бойко. По его мнению, если ситуация не изменится, через 10 лет VoD-платформы, например Netflix, полностью заменят провайдеров кабельного телевидения.

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«Количество каналов в пакете имеет второстепенное значение для потребителя, самое главное – это содержание и направленность, которые удовлетворяют потребности узких групп. Чем больше пакетов, которые удовлетворяют потребности узких групп потребителей, тем больше вероятность, что у вас увеличится количество абонентов-подписчиков», – продолжает Сергей Бойко.

Несмотря на наличие супер-дорогих премиум-телеканалов в платных пакетах, пользователи имеют стабильный интерес к топовым украинским телеканалам. «Почти 60% подписчиков ОТТ – продвинутые пользователи платного телевидения, которые покупают платные пакеты за 150–200 гривен, – все равно чаще и дольше смотрят каналы общей направленности без ярко выраженной тематики. Почему? Потому что на каналах общей направленности работают достаточно талантливые программные директора и программные менеджеры, составляя сетку из контента, который удовлетворяет максимальное количество потребностей домохозяйств – есть и кино, и сериалы, и ток-шоу, и новости – всего понемножку. Расставленный в правильное время этот контент позволяет охватить максимальную аудиторию», – продолжает экс-президент «Воли».

Подтверждение этому – помесячное телесмотрение в системе альтернативных телеизмерений BigDataRating (объединяет показатели ОТТ-смотрений «Воли», «Триолана» и YouTV).

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На втором месте в предпочтениях телезрителей – развлекательные телеканалы, на третьем – детские анимационные. На четвертом месте – фильмовые каналы. Раньше они были популярнее детских и следовали сразу после развлекательных. На пятом месте – каналы новостей, в 2014-м они были на третьем месте. Познавательные телеканалы в прошлые годы все время занимали второе место, сегодня они седьмые. Замыкают рейтинг – спортивные, музыкальные и региональные телеканалы. Но ситуацию нужно регулярно мониторить – новостные телеканалы могут вызывать интерес в зависимости от событий в стране.

Показатели спортивных каналов также зависят от событийных соревнований – в начале года они были высоки из-за Олимпиады. Познавательные и фильмовые каналы сезонные – их любят смотреть больше в период телевизионного межсезонья.

В понимании Сергея Юльевича, провайдерам стоило бы ограничиться тремя пакетами. В социальный пакет не нужно включать топовые украинские каналы телегрупп. Достаточно каналов «Универсальной программной услуги» и бесплатных каналов – 35–40 вещателей. В базовом пакете должны быть каналы телегрупп, по объему он должен содержать не больше 50. Все премиальные телеканалы должны быть только в самом дорогом пакете из 90 вещателей.

Драйвером продаж могут быть «кинобудки», каналы «Футбол 1» и «Футбол 2», а также эротические телеканалы. Последние, как уверяет Сергей Бойко, популярны, несмотря на ограниченный 4 часами в сутки показ (00:00–04:00) в кодированном виде.

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Топ-5 телеканалов в системе BigDataRating полностью совпадает с Топ-5 телеканалов в панеле Nielsen. Разница только в лидерах – у BigDataRating это стабильно «1+1» (все 12 месяцев), у Nielsen – это, как известно, канал «Украина».

Лидер анимационной ниши – канал «ПлюсПлюс»:
В топе киноканалов – FOX и TV 1000 Action:
Среди новостных телеканалов уверенный лидер – «112 Украина»:
Лидер познавательной ниши – канал Discovery:
В топе спортивных каналов – «Футбол 1»:
Первый в музыкальной нише со значительным отрывом – канал М1:
Впервые была обнародована себестоимость услуги провайдеров: 32–36 гривен в месяц провайдеры тратят на техобслуживание, 5–6 гривен – обслуживание абонентов, административные затраты – 2–3 гривны, налоги обойдутся в 10–14 гривен стоимости пакета. Остальные затраты – стоимость телеканалов для ретрансляции.
Украинские вещатели самые дешевые, больше всего провайдерам приходится тратиться на международные версии иностранных телеканалов:

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Сергей Бойко приводит в пример данные «Индустриального телевизионного комитета», согласно которым, более 56% абонентов кабельного ТВ (участников панели Nielsen) платят за телепакет более 46 грн, и почти 85% абонентов платят за пакет ТВ+интернет больше 100 грн. Экспертная оценка от BigDataUA на начало 2018 года такова: средний показатель ARPU Pay TV – 48,8 грн (€1,58) без учета НДС.
Это самый низкий в Европе уровень среднего дохода с одного абонента: почти в два раза меньше, чем в Молдове, и в 10 раз меньше, чем в Венгрии или Чехии.
Отключение аналога и грядущее в мае 2019-го кодирование спутникового сигнала каналов телегрупп поможет развитию рынка платного телевидения. Также развитию рынка поможет возможный запуск «Зеонбудом» платного пакета в эфирной цифре. По мнению Сергея Юльевича, платный пакет эфирной цифры нужно вводить после перелицензирования провайдера.

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Как сообщала «Телекритика», лицензии «Зеонбуда» выходят 8 декабря 2020 года. Подробнее о платном пакете «Зеонбуда» читайте ЗДЕСЬ.

Полная презентация Сергея Бойко доступна по этой ссылке.

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