Как правильно выбрать письменный стол

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Рейтинг моделей по популярности

Традиционно наиболее популярными являются прямоугольные письменные столы с выдвижными ящиками для хранения канцтоваров и бумажной продукции. Их сущность и эксплуататорские характеристики являются неизменными многие десятилетия. Да, есть некоторые изменения в дизайне, инновационные материалы и передовая технология производства мебели внесли некоторые коррективы, но они не принципиальны и сущность, если так можно выразится, прямоугольных моделей осталась неизменной.

Прямоугольные письменные столы с закругленными краями сейчас находятся на пике популярности. Они уберегают пользователей от ссадин и болезненных ударов об углы. Да и просто это куда более эстетично.

Большим спросом пользуются угловые столы. Они комфортны, гармонично вписываются практически в любой интерьер и очень удобны в плане рационального использования «мертвых зон» помещения.

На рынке осторожно продвигаются модели письменных столов без углов, с овальной или круглой столешницей. Выглядят эти столы очень экстравагантно и впишутся далеко не в каждый интерьер. Приверженцам необычности в интерьере стоит помнить, что письменный стол – это прежде всего рабочее место. Значит во главу угла нужно поставить его эргономичность, а не дизайнерские эксперименты. Безусловно, форма выбранной модели письменного стола – вопрос личностных предпочтений, но осмелимся заявить, что это не самый разумный выбор с точки зрения удобства. Да и места в помещении он занимает достаточно много.

Очень интересная модель – разделенный нишами прямоугольный удлиненный стол. Он предназначен для одновременной работы двух людей. Обычно его предпочитают семьи с двумя детьми.

На какие моменты нужно обращать внимание?

В первую очередь это комфорт и удобство сидения за столом. Если есть возможность, лучше посидеть за выбранной моделью, чтобы «примерить» ее на себя. Если же такой возможности нет (к примеру, вы приобретаете письменный стол в интернет-магазине, или его по вашей просьбе покупают другие люди), нужно учитывать следующие моменты:

· высота должна быть не меньше 70 см,

· глубина столешницы – не менее 60 см,

· ширина свободного пространства под столешницей – не меньше 50 см.

Лучше, если края столешницы будут скругленными – это улучшит «постановку» кистей на рабочей поверхности. Столешница должна быть матовой – от глянцевой отбивается свет, что утомляет глаза и пагубно сказывается на их здоровье.

Обратите внимание на фурнитуру – она должна быть из стальных сплавов; алюминиевые слишком мягкие.