Как Facebook стала главным конкурентом СМИ

Компания Facebook объявила о запуске внутри соцсети платформы Watch, с помощью которой можно смотреть не только опубликованные в соцсети ролики, но и сделанные профессионалами шоу. На этой платформе появятся оригинальные шоу и трансляции от Major League Baseball, National Geographic, NASA, Billboard и др.

Это уже не первая инициатива социальной сети, которая направленная на то, чтобы оставлять пользователей у себе, а не отправлять на другие ресурсы. «Телекритика» вспоминает, какие еще шаги предприняла Facebook, чтобы стать главным конкурентом для современных СМИ.