ТЕЛЕКРИТИКА

Как Facebook стала главным конкурентом СМИ

И что нужно делать изданиям

Бизнес

Почему СМИ считают Facebook опаснее Дональда Трампа, как социальная сеть борется с фейковыми новостями и в чем угроза Instant Articles.


Компания Facebook объявила о запуске внутри соцсети платформы Watch, с помощью которой можно смотреть не только опубликованные в соцсети ролики, но и сделанные профессионалами шоу. На этой платформе появятся оригинальные шоу и трансляции от Major League Baseball, National Geographic, NASA, Billboard и др.

Это уже не первая инициатива социальной сети, которая направленная на то, чтобы оставлять пользователей у себе, а не отправлять на другие ресурсы. «Телекритика» вспоминает, какие еще шаги предприняла Facebook, чтобы стать главным конкурентом для современных СМИ.

СМИ остаются без рекламы

В июле альянс новостных медиа, в который входят The New York Times, The Wall Street Journal и The Washington Post и др., решил обратиться к конгрессу США для проведения переговоров с крупнейшими интернет-платформами, в частности Google и Facebook. Таким образом издания хотят добиться увеличения давления на цифровые компании ради справедливой конкуренции на рынке рекламы. Сейчас такие компании, как Google и Facebook владеют более 70% рынка диджитал-рекламы в США, объем которого оценивается в $73 млрд, тогда как традиционные медиа переживают тяжелые времена.

«Google и Facebook владеют более 70% рынка диджитал-рекламы в США»

По мнению издателей, новостная машина интернет-компаний обеспечивает людей бесплатными и быстрыми новостями, в результате чего снижается качество статей, на задний план уходит фактчекинг, а важные события зачастую тонут под валом «сенсационных». Поэтому Google и Facebook, независимо от их намерений, создают большую экономическую угрозу, чем президент Дональд Трамп своей риторикой.

Борьба с Instant Articles

В прошлом году Facebook предоставил всем СМИ доступ к Instant Articles, платформе мгновенных публикаций, которая дает возможность быстро загружать материалы, но при этом оставляет пользователей в соцсети, а не переводит на сайт.

Как Instant Articles изменили украинские СМИ

Не прошло и года, как крупнейшие мировые медиа ополчились против данной платформы и начали от нее отказываться. К примеру, The New York Times обнаружила, что простые ссылки на ее сайт монетизируются лучше, чем Instant Articels; а посетители, пришедшие напрямую на сайт, гораздо легче конвертируются в подписчиков, чем те, которые зашли через Facebook.

Алгоритмы выдачи публикаций

Одной из главных претензий со стороны медиа к социальной сети были непонятные и вечно меняющиесяалгоритмы выдачи публикаций в ленте, из-за чего часто падает трафик СМИ. Особенно тех, кто делают большую ставку на аудиторию Facebook.

Сейчас соцсеть сможет предсказывать, какие публикации могут быть интересны пользователю, основываясь на его предыдущей активности в ленте, интересах и участии в обсуждении. До этого приоритетными стали сообщения друзей и родственников, причем особое внимание стало уделяться фотографиям и видеороликам. И только после этого пользователь может видеть информационный и развлекательный контент.

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Кроме того, Facebook начала занижать в ленте посты страниц, размещающих в ссылках интригующие заголовки, которые вынуждают читателей перейти на сайт и линки на низкокачественные сайты.

Медиаграмотность и борьба с фейками

Фейковые новости — большая проблема современных СМИ, о которой все чаще говорят пользователи и политики. Особенно Дональд Трамп, он дажезапустил программу с «реальными» новостями о себе. Facebook, конечно же, не может обойти такую тему стороной и решила заняться борьбой с фейками и повышением медиаграмотности аудитории.  

Например, недавно стало известно, что соцсеть будет размещатьвозле сомнительных публикаций блок Related Articles со ссылками на достоверную информацию. Также Facebook собирается запретить менять заголовки, тексты и картинки в сниппетах (фрагментах исходного текста), которые автоматически загружаются с сайта. Таким образом соцсеть борется с фейковыми новостями, это также будет понижать трафик изданий, которые используют для Facebook провокационные заголовки, заставляющие переходить пользователей на их сайты.

«Facebook объявила войну фейковым новостям»

Весной Facebook началапомечать фейковые новости отметкой Disputed («Оспаривается»), а в начале года запустила проект The Facebook Journalism Project, направленный на борьбу с фейками в СМИ, а также на информирование пользователей о способах поиска достоверной информации в эпоху цифровых технологий. 

Более того, Facebook наняла бывшую журналистку The New York Times Алекс Хардиман, которая займет должность главы новостных продуктов и будет участвовать в развитии проекта The Facebook Journalism Project. В ее обязанности входит создание новых форматов подачи новостей, развитие журналистики внутри Facebook, а также оптимизация инструментов соцсети для медиа, например Instant Articles. 

Что делать СМИ

Социальная сетьопубликовала принципы, которых следует придерживаться издателям. Во-первых, отмечают в Facebook, медиа должны обеспечивать значимость, что позволит им достичь нужной аудитории, и информативность, то есть лента должна нести полезную информацию. Во-вторых, издатели должны публиковать точный и проверенный контент. В-третьих, они обязаны соблюдать стандарты безопасного и уважительного поведения.

Однако, по словам многих экспертов, СМИ нужно помнить, что нельзя делать ставку на Facebook, как на главный источник трафика. Ведь тогда его легко можно будет лишиться, когда социальная сеть, в очередной раз, захочет поменять алгоритм выдачи публикаций или окончательно придумает вариант, как оставлять пользователей на своем ресурсе.

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