Как Facebook стала главным конкурентом СМИ

Почему СМИ считают Facebook опаснее Дональда Трампа, как социальная сеть борется с фейковыми новостями и в чем угроза Instant Articles.
Компания Facebook объявила о запуске внутри соцсети платформы Watch, с помощью которой можно смотреть не только опубликованные в соцсети ролики, но и сделанные профессионалами шоу. На этой платформе появятся оригинальные шоу и трансляции от Major League Baseball, National Geographic, NASA, Billboard и др.
Это уже не первая инициатива социальной сети, которая направленная на то, чтобы оставлять пользователей у себе, а не отправлять на другие ресурсы. «Телекритика» вспоминает, какие еще шаги предприняла Facebook, чтобы стать главным конкурентом для современных СМИ.
СМИ остаются без рекламы
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Борьба с Instant Articles
Алгоритмы выдачи публикаций
Одной из главных претензий со стороны медиа к социальной сети были непонятные и вечно меняющиесяалгоритмы выдачи публикаций в ленте, из-за чего часто падает трафик СМИ. Особенно тех, кто делают большую ставку на аудиторию Facebook.
Сейчас соцсеть сможет предсказывать, какие публикации могут быть интересны пользователю, основываясь на его предыдущей активности в ленте, интересах и участии в обсуждении. До этого приоритетными стали сообщения друзей и родственников, причем особое внимание стало уделяться фотографиям и видеороликам. И только после этого пользователь может видеть информационный и развлекательный контент.
Медиаграмотность и борьба с фейками
Фейковые новости — большая проблема современных СМИ, о которой все чаще говорят пользователи и политики. Особенно Дональд Трамп, он дажезапустил программу с «реальными» новостями о себе. Facebook, конечно же, не может обойти такую тему стороной и решила заняться борьбой с фейками и повышением медиаграмотности аудитории.
Например, недавно стало известно, что соцсеть будет размещатьвозле сомнительных публикаций блок Related Articles со ссылками на достоверную информацию. Также Facebook собирается запретить менять заголовки, тексты и картинки в сниппетах (фрагментах исходного текста), которые автоматически загружаются с сайта. Таким образом соцсеть борется с фейковыми новостями, это также будет понижать трафик изданий, которые используют для Facebook провокационные заголовки, заставляющие переходить пользователей на их сайты.
«Facebook объявила войну фейковым новостям»
Весной Facebook началапомечать фейковые новости отметкой Disputed («Оспаривается»), а в начале года запустила проект The Facebook Journalism Project, направленный на борьбу с фейками в СМИ, а также на информирование пользователей о способах поиска достоверной информации в эпоху цифровых технологий.
Более того, Facebook наняла бывшую журналистку The New York Times Алекс Хардиман, которая займет должность главы новостных продуктов и будет участвовать в развитии проекта The Facebook Journalism Project. В ее обязанности входит создание новых форматов подачи новостей, развитие журналистики внутри Facebook, а также оптимизация инструментов соцсети для медиа, например Instant Articles.
Что делать СМИ
Социальная сетьопубликовала принципы, которых следует придерживаться издателям. Во-первых, отмечают в Facebook, медиа должны обеспечивать значимость, что позволит им достичь нужной аудитории, и информативность, то есть лента должна нести полезную информацию. Во-вторых, издатели должны публиковать точный и проверенный контент. В-третьих, они обязаны соблюдать стандарты безопасного и уважительного поведения.
Однако, по словам многих экспертов, СМИ нужно помнить, что нельзя делать ставку на Facebook, как на главный источник трафика. Ведь тогда его легко можно будет лишиться, когда социальная сеть, в очередной раз, захочет поменять алгоритм выдачи публикаций или окончательно придумает вариант, как оставлять пользователей на своем ресурсе.