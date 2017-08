Как Facebook стала главным конкурентом СМИ

В июле альянс новостных медиа, в который входят The New York Times, The Wall Street Journal и The Washington Post и др., решил обратиться к конгрессу США для проведения переговоров с крупнейшими интернет-платформами, в частности Google и Facebook. Таким образом издания хотят добиться увеличения давления на цифровые компании ради справедливой конкуренции на рынке рекламы. Сейчас такие компании, как Google и Facebook владеют более 70% рынка диджитал-рекламы в США, объем которого оценивается в $73 млрд, тогда как традиционные медиа переживают тяжелые времена.