Как быстро найти подходящую работу в Одессе

Чтобы получить работу мечты, нужно суметь обратить на себя внимание нанимателя. Для этого необходимо написать хорошее резюме.

Эксперты рекрутингового портала Head Hunter советуют при составлении CV руководствоваться следующими правилами:

– начать резюме с личных и контактных данных. Не указывайте скайп, возраст и свое ФИО в конце портфолио. Рекрутер хочет с момента открытия CV понимать, с кем имеет дело. Даже при наличии мессенджеров и e-mail обязательно оставляйте номер телефона. Для 90% украинских работодателей это самый легкий способ связаться с вами. Не диктуйте свои условия, играйте по правилам, принятым на рынке труда;

– не копировать в CV свою должностную инструкцию. Хорошее резюме — это максимум двухстраничный файл. Систематизируйте ваши обязанности и кратко опишите их. Не нужно углубляться в детали, о них вы сможете рассказать на собеседовании. Хронологию лучше вести от последнего места работы к первому;

– написать о своих дополнительных навыках. В этот раздел специалисты рекомендуют включить информацию о курсах повышения квалификации, которые вы закончили, описать знание компьютерных программ. Обязательно упомяните и степень владения языками. Не приукрашивайте действительность. Вы владеете английским на уровне «со словарем»? Не нужно писать, что свободно на нем общаетесь. Такую информацию работодатель сможет проверить на первом собеседовании. И если обнаружится, что действительное положение дел и задекларированное в CV не совпадают, ваше резюме попадет в черный список рекрутеров.