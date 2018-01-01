Как быстро найти подходящую работу в Одессе

Еще не так давно самыми популярными способами поиска работы были сарафанное радио и объявления в газете. Сегодня на первое место на рекрутинговом рынке вышел интернет. Благодаря всемирной сети можно не только ознакомится с вакансиями своего региона, но и найти интересные предложения в других странах.
Одесса — один из наиболее привлекательных для ведения бизнеса городов Украины. Поэтому спрос как на высококвалифицированных специалистов, так и на сотрудников без опыта работы здесь традиционно высок.
Раздел «Работа в Одессе» на рекрутинговом портале «Хед Хантер» является одним из самых популярных среди работодателей. Но конкуренция среди соискателей в регионе тоже бьет рекорды.
Статистика свидетельствует: в Одесской области на одно объявление рекрутеры получают в среднем пятнадцать резюме. А если речь идет о популярных вакансиях менеджера по продажам или бухгалтера, то эта цифра увеличивается втрое.
Чтобы получить работу мечты, нужно суметь обратить на себя внимание нанимателя. Для этого необходимо написать хорошее резюме.
Эксперты рекрутингового портала Head Hunter советуют при составлении CV руководствоваться следующими правилами:
– начать резюме с личных и контактных данных. Не указывайте скайп, возраст и свое ФИО в конце портфолио. Рекрутер хочет с момента открытия CV понимать, с кем имеет дело. Даже при наличии мессенджеров и e-mail обязательно оставляйте номер телефона. Для 90% украинских работодателей это самый легкий способ связаться с вами. Не диктуйте свои условия, играйте по правилам, принятым на рынке труда;
– не копировать в CV свою должностную инструкцию. Хорошее резюме — это максимум двухстраничный файл. Систематизируйте ваши обязанности и кратко опишите их. Не нужно углубляться в детали, о них вы сможете рассказать на собеседовании. Хронологию лучше вести от последнего места работы к первому;
– написать о своих дополнительных навыках. В этот раздел специалисты рекомендуют включить информацию о курсах повышения квалификации, которые вы закончили, описать знание компьютерных программ. Обязательно упомяните и степень владения языками. Не приукрашивайте действительность. Вы владеете английским на уровне «со словарем»? Не нужно писать, что свободно на нем общаетесь. Такую информацию работодатель сможет проверить на первом собеседовании. И если обнаружится, что действительное положение дел и задекларированное в CV не совпадают, ваше резюме попадет в черный список рекрутеров.