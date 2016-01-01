Как 200 тыс. абонентов кабельного ТВ остались без топовых телеканалов

В ночь на 1 января примерно 200 тыс. абонентов кабельного телевидения по всей стране остались без доступа к таким крупнейшим телеканалам, как «1+1», «СТБ», «Интер» и др.

Это произошло из-за того, что не все кабельные провайдеры и телегруппы смогли договориться об условиях трансляции. С 2017 года крупнейшие каналы не входят в «Универсальную программную услугу» (УПУ; так называемый «соцпакет» – самый дешевый пакет каналов), а это значит, что операторы теперь должны платить телегруппам отчисления за трансляцию их сигнала.

В результате часть операторов просто отказались заключать соглашения. О точном количестве таких компаний информации пока нет – всего в стране работает около 500 провайдеров, включая небольших, и данные по ним только начинают поступать. Но уже известно, что в Одессе сразу 7 провайдеров отключили 25 эфирных телеканалов, и в результате из 48 пиплметрических панелей в местном кабеле 45 с 1 января «молчали», утверждает глава Союза операторов телекоммуникаций Одессы и области Станислав Ясиневич. Аналогичным образом поступили крупные операторы в Ужгороде (компания «Тевиант»), Николаеве («Норма») и Львове («Центурион»). Отключения произошли также в Мукачево и городах Одесской области – Белгород-Днестровском и Черноморске (Ильичевске).