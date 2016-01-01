Как 200 тыс. абонентов кабельного ТВ остались без топовых телеканалов

«Телекритика» разбиралась, каков масштаб отключения эфирных телеканалов провайдерами после вступления в силу закона об отмене универсальной программной услуги. По предварительным данным, не менее 200 тыс. абонентов кабельных сетей с наступлением нового года остались без каналов четырех главных медиагрупп.
В ночь на 1 января примерно 200 тыс. абонентов кабельного телевидения по всей стране остались без доступа к таким крупнейшим телеканалам, как «1+1», «СТБ», «Интер» и др.
Это произошло из-за того, что не все кабельные провайдеры и телегруппы смогли договориться об условиях трансляции. С 2017 года крупнейшие каналы не входят в «Универсальную программную услугу» (УПУ; так называемый «соцпакет» – самый дешевый пакет каналов), а это значит, что операторы теперь должны платить телегруппам отчисления за трансляцию их сигнала.
В результате часть операторов просто отказались заключать соглашения. О точном количестве таких компаний информации пока нет – всего в стране работает около 500 провайдеров, включая небольших, и данные по ним только начинают поступать. Но уже известно, что в Одессе сразу 7 провайдеров отключили 25 эфирных телеканалов, и в результате из 48 пиплметрических панелей в местном кабеле 45 с 1 января «молчали», утверждает глава Союза операторов телекоммуникаций Одессы и области Станислав Ясиневич. Аналогичным образом поступили крупные операторы в Ужгороде (компания «Тевиант»), Николаеве («Норма») и Львове («Центурион»). Отключения произошли также в Мукачево и городах Одесской области – Белгород-Днестровском и Черноморске (Ильичевске).
Еще одна волна «исчезновения» каналов может произойти после 10 января. Например, крупный киевский оператор «Ланет» пообещал с 11 января отключить каналы группы «Интер». Не исключено, что аналогичные шаги предпримут и другие провайдеры, не заявлявшие об этом публично. Впрочем, если телегруппа пойдет на ценовые уступки (пока что цена у «Интера» была наивысшей), они могут сохраниться в социальных пакетах.
Сейчас, по предварительным данным, без топовых украинских телеканалов осталось порядка 200 тыс. абонентов по всей стране – такую цифру чаще всего называют опрошенные «ТК» эксперты. Для сравнения – всего в Украине по разным оценкам от 4 до 6 млн пользователей кабельного телевидения и от УПУ отказалось примерно 2% сетей, резюмирует Орест Билоскурский, маркетинг-директор StarLightMedia.
Операторы объясняют, что они готовы платить за отдельные – наиболее рейтинговые каналы, но не за трансляции всех каналов крупнейших телегрупп. "Абоненты, которые обращаются сейчас в наши сервисные центры, хотят видеть десятку самых популярных каналов, – утверждает Виталий Бычек, соучредитель николаевской «Нормы». – И мы готовы за нее платить – тогда мы сможем поднять абонплату всего на 3-5 грн. Но группы требуют, чтобы мы показывали все их каналы, а это означает подорожание на 10 грн, что для такого города, как Николаев, очень ощутимо".