Кабмин утвердил устав общественного вещателя

Кабинет министров на сегодняшнем заседании одобрил устав Национальной общественной телерадиокомпании Украины, сообщает пресс-служба Госкомтелерадио, разработавшего документ.

Согласно нему, учредителем НОТУ является государство в лице правительства, а единственным акционером - государство в лице Госкомтелерадио. Органами управления общественного вещателя выступают наблюдательный совет, правление и ревизионная комиссия. Также в НОТУ создается специальный надзорный орган в составе органов управления - редакционный совет.

Кроме того, документом созданы необходимые условия обеспечения деятельности вещателя, что в свою очередь удовлетворит информационные и культурные потребности общества, обеспечит права граждан на свободу мысли и слова, получение полной, достоверной и оперативной информации, открытое и свободное обсуждение общественных вопросов.

По словам главы Госкомтелерадио Олега Наливайко, отдельное положение устава определяет программную политику телерадиокомпании. Так, например, НОТУ сама будет определять содержание своих программ и передач и не обязана освещать деятельность органов исполнительной власти, других госорганов, органов местного самоуправления, их должностных лиц. "Обязательства НОТУ по распространению официальных выступлений и заявлений высших должностных лиц государства определяются исключительно законом", - уточнил он.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что на финансирование общественного вещания в госбюджете на следующий год, по факту, заложено не менее 1,2 млрд грн, то есть оно будет профинансировано в полном объеме.

О сложившейся вокруг Национальной телекомпании Украины и создания общественного вещателя ситуации смотрите в сюжете ТСН: