Кабмин удешевил стоимость лицензии для вещателей и провайдеров

Формула расчетов размеров лицензионного сбора за выдачу или продление срока действия лицензии на вещание или лицензии провайдера, как и у всех других субъектов хозяйствования, деятельность которых лицензируется, теперь привязана к прожиточному минимуму, а не минимальной зарплате, как это было раньше.

Как сообщает пресс-служба Нацсовета по телевидению и радиовещанию, Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил изменения в Методику расчетов размеров лицензионного сбора за выдачу или продление срока действия лицензии на вещание, лицензии провайдера программной услуги, определения размера платы за переоформление лицензии и выдачу дубликата лицензии на вещание, лицензии провайдера программной услуги.

По словам главы регулятора Юрия Артеменко, эти изменения, в первую очередь, связаны с увеличением с января минимальной зарплаты, что существенно повлияло на размер лицензионного сбора вещателей и провайдеров.

"Методика расчетов лицензионного сбора будет обнародована на сайте Национального совета после ее официального опубликования", - уточнили в регуляторе.

Напомним, с 1 января минимальная зарплата составляет 3200 грн, а прожиточный минимум - 1544 грн.

Фото: Максим Лисовой