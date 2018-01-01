Кабмин перенес отключение аналогового ТВ с июня на март 2018-го

Кабинет министров снова перенес срок отключения аналогового телевидения в стране. Теперь – с 30 июня на 30 марта следующего года.Соответствующие изменения внесены 9 августа в постановление № 563.
"Правительство приняло решение о поэтапном отключении аналогового телевизионного вещания с конечным сроком 30 марта 2018 года с целью недопущения нарушения прав граждан на свободный доступ к информации", – говорится в пояснении к документу.
По мнению Кабмина, перенос срока позволит провести развернутую информационную кампанию по подключению населения к цифровым сетям и расширить покрытие территории страны цифровым сигналом.
Напомним, ранее отключение аналогового вещания в Украине было запланировано на 30 июня 2017 года.
Однако в начале июля Кабмин продлилсрок действия аналогового телевещания еще на год – до 30 июня 2018-го. По словам главы Нацсовета по телевидению и радиовещанию Юрия Артеменко, среди причин, по которым страна не готова отказаться от аналога, – неготовая инфраструктура, «непрозрачный» владелец «Зеобуда», недостаточное количество Set Top Box (ресиверов цифрового ТВ), неполное покрытие, а также нежелание некоторых каналов переходить на цифру и блокировка ими этого процесса.
Фото: Рixabay.com / Pavlofox
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