ТЕЛЕКРИТИКА

Кабмин перенес отключение аналогового ТВ с июня на март 2018-го

Бизнес

Кабинет министров снова перенес срок отключения аналогового телевидения в стране. Теперь – с 30 июня на 30 марта следующего года.Соответствующие изменения внесены 9 августа в постановление № 563.

"Правительство приняло решение о поэтапном отключении аналогового телевизионного вещания с конечным сроком 30 марта 2018 года с целью недопущения нарушения прав граждан на свободный доступ к информации", – говорится в пояснении к документу.

По мнению Кабмина, перенос срока позволит провести развернутую информационную кампанию по подключению населения к цифровым сетям и расширить покрытие территории страны цифровым сигналом.

Напомним, ранее отключение аналогового вещания в Украине было запланировано на 30 июня 2017 года.

Однако в начале июля Кабмин продлилсрок действия аналогового телевещания еще на год – до 30 июня 2018-го. По  словам  главы Нацсовета по телевидению и радиовещанию Юрия Артеменко, среди причин, по которым страна не готова отказаться от аналога, – неготовая инфраструктура, «непрозрачный» владелец «Зеобуда», недостаточное количество Set Top Box (ресиверов цифрового ТВ), неполное покрытие, а также нежелание некоторых каналов переходить на цифру и блокировка ими этого процесса.

Фото: Рixabay.com / Pavlofox

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Бизнес

Южнокорейское издание наняло робота, пишущего новости за пару секунд

Бизнес

Теперь официально: Ольга Фреймут снова на «Новом канале»

Популярное на Телекритике



Дуся

Лидия Таран – против языковых спекуляций (ФОТО)

Дуся

Алексей Мочанов отжался от пола столько раз, сколько лет прожил Иисус Христос

Дуся

Журналист запрещенного в Украине канала женился на руководителе «Громадського телебачення» Наталье Гуменюк

Дуся

Программу «Пока все дома» закрыли из-за скандала с сиротами