ТЕЛЕКРИТИКА

Кабмин передал управление Одесской киностудией Минкультуры

Бизнес

Правительство передало Министерству культуры управление Одесской киностудией. Об этом говорится в соответствующем распоряжении № 496-р.

"Согласиться с предложением Министерства экономического развития и торговли о передаче Министерству культуры полномочий по управлению корпоративными правами государства относительно частного акционерного общества «Одесская киностудия»", — сказано в нем.

В связи с этим Фонд госимущества должен передать в управление Минкультуры пакет акций киностудии, который принадлежит государству.

Напомним, 50 % +1 акция акция Одесской киностудии принадлежат государству, а 50 % - 1 акция —одесской компании «Новая киностудия». Одним из акционеров киностудии является генеральный директор группы компаний 1+1 media Александр Ткаченко.

Фото: Panoramio.com / Vadim Zhivotovsky

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