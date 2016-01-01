Одесские кабельщики договорились с «5 каналом»

С 1 января одесские провайдеры отключили все телеканалы, входящие ранее в универсальную программную услугу (УПУ), но с сегодняшнего дня они возвращают на экраны «5 канал». Об этом «Телекритике» рассказал Станислав Ясиневич, глава Союза операторов телекоммуникаций Одессы и Одесской области.

"Уже днем 1 января руководство канала вышло на переговоры. Сегодня они прислали типовые договора, и параллельно с их подписанием уже происходит включение «5 канала»", – сообщил он.

Условия для подключения – бесплатная основа: "Если медиагруппы хотят сделать свои каналы платными, пусть очистят их от рекламы и закодируют от свободного доступа, а коммерческие телеканалы, транслирующие рекламу, должны распространяться на безоплатной основе". Другие группы, по его словам, на контакт не выходили, но им будут предлагаться те же условия.

"Разумеется, абонентские отделы принимают звонки от зрителей – звучат мнения от одобрения до скандалов. Но и мы ранее объясняли позицию: наши шаги направлены не против абонентов, а на сохранение нашего бизнеса", – комментирует Ясиневич.

Ранее одесские операторы утверждали, что изменения с отменой УПУ обойдутся им в 1,5 млн грн ежемесячно, и анонсировали, что с нового года откажутся от трансляции центральных коммерческих телеканалов.

Напомним, с 00:00 1 января 7 одесских провайдеров кабельного ТВ отключили 25 украинских каналов. Отключения также произошли в Одесской области: Ильичевске и Белгород-Днестровском.

По информации «Телекритики», отключения всех каналов из бывшего списка УПУ прошли также в Ужгороде, Мукачево и Николаеве.