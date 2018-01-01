Кабельные операторы США отказываются от Russia Today

Два крупнейших оператора кабельного телевидения Соединенных Штатов Spectrum и Comcast Chicago исключили российский канал Russia Today из своих сетей вещания. Это значит, что канал теперь исчезнет во всех крупных городах страны, в частности, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго и Сан-Диего.
Первым о прекращении сотрудничества с Russia Today с 1 сентября 2018 года сообщил Spectrum. Причиной такой шага руководство оператора назвало нецелесообразность распространения телесигнала в условиях развития интернета.
1 октября аналогичное решение приняли и в Comcast Chicago. Правда, они уже напрямую сослались на поправку Джона Маккейна к закону о полномочиях в области национальной обороны, которая позволяет вещателям в одностороннем порядке разрывать договор с любым контрагентом, имеющим отношение к правительству Российской Федерации.
Напомним, недавно австралийское подразделение немецкого медиахолдинга Bauer Media приняло решение закрыть некогда популярный журнал Cosmopolitan.