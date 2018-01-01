К1 запускает развлекательное «УХ ТЫ шоу» с Павлом Тупиковым

На телеканале К1 в субботу, 23 сентября, в 13:00 стартует новый развлекательный проект собственного производства «УХ ТЫ шоу». Вести его будет актер и ведущий Павел Тупиков, сообщает пресс-служба канала «Интер» (входит в «Интер медиа групп» вместе с К1).

Как говорят создатели проекта, его миссия – удивлять и развлекать. "Женские прически, маникюр, пирсинг, тату, необычные блюда и напитки, украшения и отдых, самые невероятные предложения руки и сердца, смешные случаи в ресторанах – иронично, весело и непредсказуемо в подборках смешных сюжетов на YouTube под комментарии ведущего с отменным чувством юмора", – анонсируют на телеканале.

В «УХ ТЫ шоу» будет несколько рубрик, среди которых, например, – «КухНЯШКА» и «Амур в шоке».

"«УХ ТЫ» – это шоу, посмотрев которое, можно отдохнуть и расслабиться. Что может быть лучше в выходной, чем посмотреть что-то легкое. Например, полчаса забавного видео, где ведущий предстает в необычном для подобного жанра образе. Мы расскажем о самых удивительных, необычных и даже странных местах на планете: городах, домах, аэропортах, отелях и даже тюрьмах", – рассказывает ведущий.

Напомним, с 18 сентября в эфире К1 начало выходить кулинарное тревел-шоу «Еда, я люблю тебя!». Ведут его певец Владимир Дантес и комики stand up Эдуард Мацаберидзе и Николай Камка.

Фото: Пресс-служба «Интера»