К1 возвращает на экраны «Беверли-Хиллз» и «Секс в большом городе»

В эфире телеканала К1 стартуют культовые сериалы «Беверли-Хиллз, 90210» и «Секс в большом городе», сообщает пресс-служба канала «Интер» (входит в «Интер медиа групп» вместе с К1).
Первый будет выходить по будням в 15:00, начиная с 18 сентября, второй – со вторника по четверг в 22:00, начиная с 19 сентября.
За свою десятилетнюю историю сериал «Беверли-Хиллз, 90210» много раз был номинирован на престижные награды. А журнал Entertinment Weekly поместил его на 20-е место в списке «100 лучших телевизионных шоу за последние 25 лет».
«Секс в большом городе» – многосерийная американская комедийная мелодрама. Своим успехом у зрителей сериал обязан прежде всего тонкому и меткому юмору, ярким, запоминающимся образам главных героинь и, безусловно, центральной теме всех историй – сексу, о котором в сериале говорят много и часто, но при этом всегда легко и остроумно.
Лента является обладателем большого количества наград, в том числе восьми премий «Золотой глобус» и четырех премий Emmy.