К1 возвращает на экраны «Беверли-Хиллз» и «Секс в большом городе»

В эфире телеканала К1 стартуют культовые сериалы «Беверли-Хиллз, 90210» и «Секс в большом городе», сообщает пресс-служба канала «Интер» (входит в «Интер медиа групп» вместе с К1).

Первый будет выходить по будням в 15:00, начиная с 18 сентября, второй – со вторника по четверг в 22:00, начиная с 19 сентября.

За свою десятилетнюю историю сериал «Беверли-Хиллз, 90210» много раз был номинирован на престижные награды. А журнал Entertinment Weekly поместил его на 20-е место в списке «100 лучших телевизионных шоу за последние 25 лет».