К1 покажет кулинарное тревел-шоу «Еда, я люблю тебя!»

Телеканал К1 приобрел у российского развлекательного канала «Пятница!» права на показ кулинарного тревел-шоу «Еда, я люблю тебя!».

Как сообщается на сайте К1, в эфире программа стартует с 18 сентября в 18:00, а во вторник она будет выходить в 13:00. Ведут его певец Владимир Дантес и комики stand up Эдуард Мацаберидзе и Николай Камка.

По правилам шоу, в каждом городе мира жребий решает, кто из ведущих отправится в шикарный ресторан, кому предстоит найти лучшую уличную еду, а кто будет самостоятельно готовить блюдо национальной домашней кухни в семье местных жителей. "Друзья попробуют изысканные деликатесы и недорогие шедевры простой кухни, и расскажут о еде так, что ее непременно захочется попробовать!", – говорится в его анонсе.

Напомним, ранее К1 сообщил, что возвращает на экраны культовые сериалы «Беверли-Хиллз» и «Секс в большом городе».

Фото: k1.ua