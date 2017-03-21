К конкурсу на главу общественного вещателя допущены все кандидаты

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) решил допустить к конкурсу на должность председателя правления общественного вещателя всех, кто подал документы. Всего кандидатов восемь.

Об этом сообщает корреспондент «Телекритики» .

Среди кандидатов – бывший генеральный директор НТКУ Зураб Аласания, глава Госкомтелерадио Олег Наливайко, руководитель проектов Украинского кризисного медиацентра по коммуникации реформ Роман Выбрановский, Александр Коваленко, журналисты Александр Зорка и Юрий Дараган, журналист и телепродюсер Марек Сиерант и журналист, режиссер-постановщик на ТВ Александр Зырин.

