К команде УП присоединились Евгений Будерацкий, Евгений Руденко и Эльдар Сарахман

Команда интернет-издания «Украинская правда» пополнилась новыми кадрами. Об этом в своем Facebook сообщила главный редактор издания Севгиль Мусаева.

Так, ее заместителем стал журналист Евгений Будерацкий, работавший до этого в интернет-изданиях Insider и Realist. "Так что теперь ошибки в новостях, свои колонки, просьбы открыть блог и т.д. вы можете отправлять и ему. Женя – наше надежное мужское плечо", – написала Мусаева.

Журналист Евгений Руденко стал специальным корреспондентом УП. Как отметила главред, он пишет "невероятные репортажи с невероятной скоростью".

А Эльдар Сарахман будет заниматься созданием мультимедиа-отдела в издании.

Напомним, 14 сентября сотрудники СБУ принесли в редакцию УП письмо с просьбой изъять из общего доступа статью о срыве государственной программы реформирования оборонно-промышленного комплекса, поскольку видит в ней разглашение гостайны.Позже в СБУ сообщили, что подозревают в разглашении гостайны не издание, а чиновников, которые могли предоставить ему такую информацию для статьи. Также ведомство начало служебную проверку из-за возможного давления УП.

Фото: Facebook Севгиль Мусаевой