К команде «Сніданку з 1+1» присоединился шеф-повар

По будням в студии утреннего шоу на “1+1” Клопотенко будет рассказывать украинцам о том, как менять пищевые привычки, а по субботам вместе с с Александром Поповым - готовить традиционные блюда на современный манер.

«Наши зрители обожают кулинарные рубрики. “Правила сніданку” от Руслана Сеничкина и “Солодка неділя” с Валентиной Хамайко за годы существования стали успешными не только в эфире, но и вышли за его пределы. Книги рецептов Руслана и Вали разлетаются так же быстро, как их блюда на кухне «Сніданку» после завершения программы», - говорит Юлия Жмакина, директор департамента утреннего вещания канала «1+1».

Евгений Клопотенко окончил парижскую кулинарную школу Le Cordon Bleu, после чего вернулся на родину с грандиозными задумками. Так, Евгений планирует кардинально изменить питание детей в школе.

«Я хочу, чтобы у детей было желание есть в школьных столовых, чтобы им нравилась еда, которую там готовят, и уже с детства человек знал, что питание может быть разнообразным и вкусным», - рассказал шеф-повар.

Смотрите эфир с Евгением клопотенко в 8.30 в программе «Сніданок. Выходной», а также по будням с 6.30 в «Сніданку з 1+1».