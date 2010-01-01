К команде Dentsu Media присоединился новый CEC

Артем Каран в сфере рекламы уже 12 лет. За это время он успел поработать как в агентствах, так и на стороне клиента, поэтому хорошо понимает ожидания бизнеса.

С 2010 года Артем запустил более 300 успешных проектов в сфере маркетинговых сервисов и корпоративных коммуникаций. Артем развивал бизнесы и бренды в категориях Mobile, FMCG, Internet, TV, IT, Finance, Pharma для таких украинских и международных гигантов, как Vodafone Ukraine, Discovery, Sun InBev Ukraine, British American Tobacco Ukraine, «Новая почта», Reckitt Benckiser, Leader Snack, ПУМБ, HiPP, Министерство обороны Украины. Гордится работой над лончем Vodafone в Украине, запуском образовательного интегрированной платформы Big Data Lab, маркетинговыми коммуникациями для «Новой почты» и спонсорскими проявлениями для Sun InBev.

«Мой вызов – слаженная работа между всеми стратегическими отделами, использование клиентского опыта и гибкость бизнес-процессов, благодаря которым сегодня возможны эффективные результаты», – комментирует новую должность Артем Каран.

До прихода в Dentsu Media работал в MEX a member of Havas. По итогам 2018 года команда Артема Карана заняла позицию №1 рейтинга креативности агентств маркетинговых сервисов Украины (ВРК, сезон 2017–2018). За плечами Артема не один десяток наград на различных рекламных фестивалях.

«Динамика развития Dentsu media опережает даже самые смелые ожидания, и мы осуществляем множество интересных трансформаций, – комментирует Валерий Батушанский, Managing Director Dentsu Media. – Хотя я давно знаком с Артемом, именно сейчас с его помощью мы хотим расширить нашу стратегическую экспертизу и усилить консалтинг, предоставляемый на уровне клиент-сервиса. Также есть еще ряд амбициозных идей по внедрению технологических инноваций в проектном менеджменте, которые хоть и останутся за кадром, но позволят повысить скорость и надежность, сконцентрировавшись на самом важном. Кроме того, современные коммуникации становятся все более изощренными и сложными, и мы всегда должны думать на несколько шагов вперед и при решении коммуникационных задач мыслить экосистемой маркетинга».

Напомним, по данным ВРК, суммарные обороты агентств Dentsu Aegis Network Ukraine наибольшие в Украине уже на протяжении трех лет.