Jonathan Fort: в Украине стартуют съемки сериала с голливудскими звездами

Меморандум о сотрудничестве был подписан 12 ноября в посольстве Норвегии в Украине при участии чрезвычайного и полномочного посла Королевства Норвегии в Украине Уле Терье и главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Его участниками стали генеральный директор «1+1 медиа» Александр Ткаченко, претендент на одну из номинаций «Оскара» ‒ норвежский продюсер Эгил Одегард, автор идеи и режиссер Варон Боникос, номинант кинопремии Эмми ‒ американский писатель и продюсер Джереми Чилник и популярный норвежский актер Джон Карью.

Над проектом будет работать команда американских и норвежских сценаристов и продюсеров с солидным сериальным и кино-портфолио. Съемками будет заниматься норвежская компания Evil Doghouse Production вместе с украинским «1+1 Продакшн».