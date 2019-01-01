Jonathan Fort: в Украине стартуют съемки сериала с голливудскими звездами

Реализация проекта планируется с перспективой дистрибуции для одной из мировых платформ. Съемки пилота стартуют сегодня, 13 ноября, в Киеве.
Меморандум о сотрудничестве был подписан 12 ноября в посольстве Норвегии в Украине при участии чрезвычайного и полномочного посла Королевства Норвегии в Украине Уле Терье и главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.
Его участниками стали генеральный директор «1+1 медиа» Александр Ткаченко, претендент на одну из номинаций «Оскара» ‒ норвежский продюсер Эгил Одегард, автор идеи и режиссер Варон Боникос, номинант кинопремии Эмми ‒ американский писатель и продюсер Джереми Чилник и популярный норвежский актер Джон Карью.
Над проектом будет работать команда американских и норвежских сценаристов и продюсеров с солидным сериальным и кино-портфолио. Съемками будет заниматься норвежская компания Evil Doghouse Production вместе с украинским «1+1 Продакшн».
Сериал получил название Jonathan Fort. Он расскажет о жизни бывшего боксера после завершения спортивной карьеры, который получил новую и опасную работу в норвежском Посольстве в Киеве. 80% проекта будет сниматься в Киеве и Одессе.
Медиастороны соглашения взяли на себя обязательств продакшена, промо и дистрибуции, а норвежское посольство и мэр Киева Виталий Кличко пообещали всяческую поддержку в проведении съемок и отметили, что это важный проект для популяризации города и Украины.
«С помощью этого сериала мы целимся в мировую аудиторию и хотим создать продукт, который будет интересен зрителям во всем мире. Сейчас вместе с командой мы видим этот проект в нескольких сезонах, каждый из которых будет состоять из 12 эпизодов», ‒ комментирует Александр Ткаченко, CEO «1+1 медиа» и генеральный продюсер от украинской стороны проекта.
Главные роли исполнят популярный норвежский актер Джон Карью и уже известные украинскому зрителю Дарья Трегубова, Дарья Плахтий, Роман Мацюта, Константин Октябрьский и Ксения Мишина. Также съемочная группа отмечает, что ведет переговоры о привлечении в проект нескольких больших голливудских звезд.