Изобретен прибор, который спасет от скуки в общественных местах

В любой момент наши телефоны могут получить доступ ко всем мировым знаниям, в том числе в области литературы, истории и науки. Несмотря на богатство ресурсов, многие из нас предпочитают убивать время, просматривая публикации в социальных медиа, сообщения или случайные видео. Французская компания Short Edition предлагает нам проводить время по-другому с помощью диспетчера коротких рассказов.

Издатель Short Edition представил свое изобретение на CES (Международной выставке потребительской электроники) в Лас-Вегасе. Машинка или, как ее называют создатели, диспенсер коротких рассказов представляет собой тонкий цилиндр с подсвеченным оргстеклом и надписью «Выберите время чтения». В верхней части диспенсера три металлические кнопки: «1 мин», «3 мин» и «5 мин». Вы нажимаете на любую кнопку в зависимости от времени, которое хотите потратить на чтение, и через несколько мгновений оригинальная короткая история печатается на куске толстой бумаги размером с длинную квитанцию. Примечательно, что услуга бесплатна.

Идея машины, которая предлагает вам книги или журналы, не нова, но привлекательность диспенсера коротких рассказов заключается в том, что он позволяет вам выбрать случайное произведение в соответствии с тем, сколько у вас свободного времени. Издатель Short Edition таким образом планирует делиться работой своих авторов с более широкой аудиторией. В будущем авторы, пишущие для диспенсера, будут получать вознаграждение за публикуемые короткие рассказы.