Изо дня в день: «Новый канал» запускает сразу три ежедневных шоу

Первая ежедневная программа «Заробітчани» на «Новом канале» будет стартовать в 17:00. Зрителей познакомят с профессиями таких экзотических стран, как Перу, Малайзия, Эквадор и Филиппины.

«Наши журналисты могут найти интересную работу в любой части планеты и испытать ее на себе в любом состоянии, – говорит шеф-редактор проекта Дина Козеровская. – Они опускались с камерой на восемь метров под воду и поднимались в горы на высоту 3 тысячи метров. Снимали даже лежа в больнице под капельницей!»

По словам Козеровской, гигабайты привезенного из командировок материала монтируется сейчас в режиме 24/7.

Сразу же после «Заробітчан» в 18:00 зрители «Нового канала» смогут наблюдать за ток-шоу «ОЛЯ» со скандальной телеведущей Ольгой Фреймут, которая нестандартно промотировала свой проект. Как заявляют создатели, шоу будет «свободно от негатива». С трудом, но верится.

Последним в списке ежедневных проектов станет пятый сезон сериалити «Киев днем и ночью», который будут крутить в 21:00.

«Каждый день нам пишут сотни, тысячи фанов. И мы не просто читаем, а прислушиваемся ко всем их отзывам, – заявляет руководитель творческого объединения Инна Мельник. – Так вот, мы прислушались и решили полностью апгрейдить «Киев днем и ночью». Новые герои диктуют новый сюжет. Скажу только, что они заселятся в ту же квартиру. Как и почему – увидите в первых эпизодах».

Судя по всему, осенний сезон будет для зрителей «Нового канала» очень насыщенным. А вот станет ли он успешным, покажут телерейтинги.