Издательство Time Inc. сокращает периодичность и тиражи своих ведущих журналов

Самый крупный издатель журналов в США и Великобритании Time Inc. собирается сократить тиражи своих основных изданий, чтобы снизить расходы, сообщает газета New York Post.

Эти меры с 1 января коснутся журналов Time, People (испанская версия), а также Sports Illustrated, Fortune, Money, Entertainment Weekly, Essence и Sunset.

Так, тираж еженедельного журнала Time сократится с 3 млн до 2 млн на выпуск. Вместе с тем периодичность выхода номеров останется на прежнем уровне – 44 в год.Испаноязычный еженедельник о знаменитостях People будет публиковаться девять раз в год вместо 11 тиражом 500 тыс. вместо 540 тыс. Деловой журнал Fortune будет выходить 12 раз в год вместо 16, а еженедельник Entertainment Weekly недосчитается четырех выпусков и выйдет в 2018 году 34 раза; периодичность выхода Essence сократится с 12 до 10, а Sunset – 12 до 11.

При этом Time Inc. хочет делать печатные журналы для цифровых компаний. "Мы ведем переговоры с несколькими из них, предлагая идею создания печатных журналов для их брендов", – говорит глава издательства Рич Баттиста.

Напомним, в июне Time Inc. объявило о массовых сокращениях. По словам Баттисты, увольнения должны были коснуться около 300 сотрудников. Эти меры предпринимались в рамках масштабных преобразований и реорганизации всей структуры издательского дома.