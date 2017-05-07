Издатель Vogue поможет Facebook в создании собственного шоу

Социальная сеть Facebook активно готовится к запуску около 20 собственных шоу, которые будут выглядеть, как телевизионные. Некоторые из них будут простыми и недорогими в производстве, для других же компания уже запланировала съемки со звездами первой величины,сообщает AIN.UA.

Первого партнера Facebook уже нашел — это одна из крупнейших в мире медиакомпаний Condé Nast (издает Vogue, GQ, The New Yorker и др.). Она поможет соцсети с производством одного шоу, подробности которого пока не разглашаются. Также Facebook ищет и других партнеров, способных помочь с производством видеоконтента.

Кроме того, соцсеть взяла на работу двух человек, ранее имеющих опыт запуска телевизионных шоу, для подготовки к запуску проектов и планирования сетки.

Как сообщает RNS, первое шоу Facebook планирует запустить в середине июня. А в целом компания рассчитывает представить 24 различных проекта, которые делятся на короткие (длиной 5-10 минут) и стандартные телешоу (30-60 минут).

Напомним, в конце 2016 года в Facebook сообщили, что планируют договориться с производителями шоу и иного контента для их последующей трансляции в соцсети. В частности, больше всего компанию интересуют экспериментальные форматы шоу.

Фото: Flickr.com / Tech.eu Photostream