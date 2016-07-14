Издатель таблоида Bild создает панъевропейский новостной сервис

Немецкий медиахолдинг Axel Springer (издает Die Welt, Bild, Business Insider и др.) собирается расширить охват своего мобильного сервиса новостей Upday с четырех до 16 европейских стран до конца 2017 года, сообщает RNS.

По словам главного редактора сервиса Яна-Эрика Петерса, цель - превратить Upday в «панъевропейский новостной сервис». В ближайшие месяцы компания откроет новые редакции в Милане, Мадриде, Амстердаме и Стокгольме, а редакционный штат будет увеличен с 25 до 50 человек.

Новостной агрегатор Upday использует для отбора новостей специальный алгоритм и обслуживается редакторами-людьми. Он был разработан в рамках эксклюзивного партнерства с Samsung и запущен в Германии, Польше, и Великобритании в феврале 2016 года.

По данным Axel Springer, на более 10 млн смартфонов Samsung установлено приложение Upday благодаря специальному соглашению с компанией. В настоящее время число его уникальных пользователей составляет 8 млн в месяц, и предполагается довести его до 20 млн в месяц к концу года. Холдинг рассчитывает, что Upday в итоге перегонит нынешнего лидера - новостное приложение BBC News.

Фото: pcadvisor.co.uk