Издатель Meduza – о том, как правильно рассказывать истории читателю

«Любое медиа строится на умении рассказывать истории. Если мы говорим про деньги, то единственное, что мы можем предложить – это рассказ историй», – говорит Красильщик.

А как может заработать хороший медийщик? Только тем, что он будет писать лучше остальных. В эпоху блогинга в первую очередь издания конкурируют с блогерами в Facebook. Красильщиков рассказал, как редакция Meduza борется с конкурентами: «Мы растим внутри себя экспертизы и оттачиваем искусство рассказывать истории. Не только в случае с формулировками слов, но и в том смысле, как мы распространяем контент, собираем статистику и ищем новые форматы. Фактически мы предлагаем самый технологичный сервис по рассказыванию историй», – говорит издатель.

Небольшой кейс от издания Meduza можно описать четырьмя словами: свобода, эксперименты, редакционная интонация. По словам Красильщика, цифровой сторителлинг отличается от бумажного тем, что нужно быть особенно готовым к экспериментам и поискам новых форматов.

Meduza состоит из десятков разных форматов, которые постоянно перерабатываются и оттачиваются. Но то, что отличает издание от других, – это редакционная интонация.

«Meduza одинаково разговаривает на разных платформах. Это нельзя повторить со стороны», – говорит Илья Красильщик.

Издатель также уверен, что подход к проверке информации, редактуре и уважение к читателю играют ключевую роль в создании достойного контента.