Издание об образовании и воспитании «Освіторія Медіа» объявило о запуске

На украинском медиарынке появилось новое издание об образовании и воспитании детей «Освіторія Медіа».

"«Освіторія Медіа» поможет родителям и учителям находить ответы на те неожиданные вопросы, которые нам часто подбрасывают дети, и быть для них лучшей версией себя, – говорится на сайте издания. – Мы рассказываем, как отмечают 1 сентября в разных странах. Объясняем, что не так с питанием в школьных столовых, и развеиваем главные страхи родителей относительно нового стандарта начального образования. Вместе с вами мы смеемся над тем, как украинским школьникам рассказывают о сексе, и объясняем, почему с детьми важно говорить даже на такие сложные темы, как смерть. Мы показываем, каково это – учиться в инклюзивном классе, и раскрываем преимущества и недостатки хоумскулинга".

Собственник издания – неприбыльный общественный союз «Освіторія», цель которого – развитие и реформирование образования в Украине. Среди его проектов – инновационное учебное заведение для ИТ-специалистов UNIT Factory, «Новопечерская школа», благотворительные программы «Первая профессия» и iLearn, помогающие детям из интернатов сдать ЗНО и освоить практическую профессию. Союз также является организатором общенациональной премии для учителей Global Teacher Prize Ukraine.

Фото: yourphoto.com.ua