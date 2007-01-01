Издание NEWSru.ua прекратило существование

Информационно-аналитическое издание NEWSru.ua прекратило свою работу. Об этом сообщают его сотрудники.

По их словам, израильский предприниматель Владимир Гусинский перестал финансировать деятельность компании «Нью Медиа Интернет Украина», на которую зарегистрировано издание, и решил закрыть сайт. 20 сотрудникам проекта сообщили о том, что проект ликвидирован в связи с нехваткой финансирования. При этом журналисты не получили зарплату за последние три месяца.

Вторую половину февраля на главной странице ресурса было размещено объявление о проведении технических работ. Теперь же сайт не доступен.

Напомним, сайт NEWSru.ua работал в режиме расширенных новостей о событиях в Украине имире. Также там публиковались авторские колонки Виталия Портникова, Елени Стяжкиной, Ларисы Волошиной и др. Украинская редакция NEWSru была запущена в 2007 году.

В сентябре 2016 года главный редактор NEWSru.ua Ольга Лень запустила на телеканале «Эспрессо» программу в формате hard talk - «Ответы с Ольгой Лень».