Издание Marketing Challenge трансформируется в журнал о предпринимательстве MC Today

Украинское онлайн-издание Marketing Challenge о маркетинге и предпринимательстве не закрывается, а расширяет спектр тем и трансформируется в онлайн-журнал о предпринимательстве MC Today.

MC Today будет рассказывать о том, что интересно владельцам и топ-менеджерам малого и среднего бизнеса. Истории взлетов и падений предпринимателей, кейсы, которые стоит взять на вооружение, полезные советы, проблемы, актуальные для украинских предпринимателей сегодня, и мнения, как их решить.

«Ниша изданий о малом и среднем бизнесе в Украине практически свободна, - рассказывает издатель MC Today и основатель группы компаний Quadrate 28 Валерия Жук. - Мы видим гигантский запрос на новые знания, идеи, вдохновляющие истории от наших клиентов - предпринимателей и руководителей бизнесов».

В издании считают, что новая ниша открывает широкие перспективы для монетизация онлайн-медиа, так как аудитория предпринимателей и топ-менеджеров является привлекательной для большого круга рекламодателей.

Главный редактор Вера Черныш рассказывает, что идея трансформации издания пришла при изучении данных о читаемости текстов и о том, какие темы интересовали посетителей сайта. Основываясь на аналитике, редакция постепенно уходила от узкопрофильных маркетинговых тем в пользу историй, которые были интересны бизнесу в целом.

Фото: пресс-служба MC Today