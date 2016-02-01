Издание Insider объявило о возобновлении работы

Спустя ровно год после закрытия интернет-издание Insider перезапускается. Пока что сайт работает в тестовом режиме.

"С 1 февраля Insider возобновил свою работу. Мы могли бы сделать это пафосно и красиво, с новым дизайном. Но мы стартовали так, как есть. А) чтобы обнулить дату закрытия; Б) чтобы иметь возможность сразу сообщить что-то важное", - говорится в сообщении на Facebook-странице издания.

Некоторое время Insider будет выходить в тестовом режиме, однако будет давать картину дня в новостях и публиковать новые статьи. "В редакционной политике, как и структуре собственности проекта ничего не меняется. Единственным владельцем и инвестором издания является Алексей Тамразов", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, издание Insider было запущено осенью 2013 года. Журналисты сайта писали о политике, экономике и искусстве. Инвестором издания был владелец ООО «Всеукраинская медиагруппа» Алексей Тамразов. Свою работу издание прекратило 1 февраля 2016 года.

В конце января главный редактор Insider Сергей Щербина сообщил «Телекритике» о том, что ведутся переговоры о возрождении сайта. "Шансов на возрождение издания - 50 на 50", - прогнозировал он тогда.