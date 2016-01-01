Из издания Realist ушла редактор Яна Седова

Редактор отдела «Реальность» общественно-политического онлайн-издания Realist Яна Седова больше не работает в издании. Об этом она сообщилав своем Facebook.

Последним рабочим днем журналиста в Realist был 30 декабря. "С сегодняшнего дня, теперь официально, я не работаю в онлайн-издании «Реалист»", - написала она.

В своем посте Яна Седова на указала причины увольнения и дальнейшие планы. «Телекритика» обратилась к ней за комментарием.

Как известно, до Realist журналист работала в изданиях «Апостроф», «Капитал», «Фокус», Associated Press.

Напомним, интернет-издание Realist в начале осени 2016 года запустили бывший пресс-секретарь президента Леонида Кучмы Алена Громницкая и экс-редактор «Экономической правды» (входит в «Украинскую правду») Сергей Лямец. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Фото: Facebook Яны Седовой