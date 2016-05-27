Из «Forbes Украина» ушли главред и часть редакции

Главный редактор «Forbes Украина» Евгений Шпитко и часть команды журнала прекратили сотрудничество с медиахолдингом UMH. Об этом сообщается на Facebook-странице издания.

"Мы благодарны издательскому дому «УМХ» за возможность создавать лучший деловой журнал в стране. Однако события последнего времени, в том числе экономический кризис и судебное противостояние с лицензиаром, ограничивают возможности для нашего профессионального роста и развития проекта", - говорится в заявлении журналистов.

В их планах - запуск собственного независимого журналистского проекта. "Все наши усилия будут сосредоточены исключительно на создании качественного продукта.Мы видим нашу миссию в том, чтобы быть полезными для читателей. Мы ориентируемся на тех из них, кто стремится не только получать качественную информацию, но и, анализируя ее, доискиваться до истинных причин происходящего", - подчеркивают они.

Подробностей нового проекта журналисты не раскрывают и лишь уточняют, что приступают к работе в марте.