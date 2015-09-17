Из Film.ua уходит руководитель службы вещания и digital Виктор Шкробот

Директор по управлению и координации платных каналов и диджитал-контента Film.ua Виктор Шкробот увольняется из компании. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Сегодня (21 июля. – ТК) мой последний рабочий день в Film.ua Group и первый день летних каникул, которые, как я думал, навсегда пропали из моей жизни. Когда в твоей жизни случается Film.ua – жизнь делится на «до» и «после». Невероятная компания, производящая сказочные вещи. Невероятные люди, которые при этом чрезвычайные профессионалы! Спасибо, что приняли и вытерпели", – написал он, не уточнив причины своего решения.