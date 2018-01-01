Итоги подведем: Нацсовет не продлил лицензии двум каналам, а «Интер» оштрафовал

Уже вся страна знает, что вчера, 11 июля, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания все-таки собрался на заседание спустя почти полтора месяца организационного кризиса. И на этом заседании принял ряд судьбоносных решений, которые уже вызвали серьезный резонанс в обществе.
Начнем с главной новости, которая уже вызвала бурю эмоций у общественности. Нацсовет продлил цифровую лицензию телеканалу «Интер». Эта новость незамедлительно вызвала волну протеста, вплоть до личных оскорблений членов Нацсовета в Facebook. Поэтому один из них, Сергей Костинский, решил объяснить негодующим пользователям причины случившегося.
Впрочем, пользователей такое объяснение не удовлетворило. Но и безболезненно для «Интера» заседание Нацсовета не прошло. Канал оштрафовали на 4,046 млн грн , то есть на 25% стоимости общенациональной аналоговой лицензии. Причиной штрафа оказался тот самый скандальный концерт «Победа. Одна на всех» к 9 мая, во время которого ведущий Андрей Доманский рассуждал о «фашистских преступниках». Присутствовавшая на заседании юрист «Интера» Ольга Мусийко тут же заявила, что канал обжалует это решение в суде. А суд – это, как мы все знаем, надолго.
Еще один вопрос, который вызывал определенное волнение у заинтересованной публики – санкции за трансляцию советских фильмов, в которых сыграли актеры, позже попавшие в черный список Министерства культуры. Но тут никаких скандалов не случилось, наказывать никого не стали. Глава Нацсовета Юрий Артеменко объяснил это тем, что до сих пор не устранена юридическая коллизия в самом механизме запрета и списков, поэтому и рычага для наказания у Нацсовета нет. Сам запрет содержится в Законе Украины «О телевидении и радиовещании», но при этом у телеканалов есть прокатные удостоверения на эти фильмы от Госкино. Так что на данный момент они и имеют право их показывать, и не имеют одновременно.