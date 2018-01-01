Итоги подведем: Нацсовет не продлил лицензии двум каналам, а «Интер» оштрафовал

Еще один вопрос, который вызывал определенное волнение у заинтересованной публики – санкции за трансляцию советских фильмов, в которых сыграли актеры, позже попавшие в черный список Министерства культуры. Но тут никаких скандалов не случилось, наказывать никого не стали. Глава Нацсовета Юрий Артеменко объяснил это тем, что до сих пор не устранена юридическая коллизия в самом механизме запрета и списков, поэтому и рычага для наказания у Нацсовета нет. Сам запрет содержится в Законе Украины «О телевидении и радиовещании», но при этом у телеканалов есть прокатные удостоверения на эти фильмы от Госкино. Так что на данный момент они и имеют право их показывать, и не имеют одновременно.