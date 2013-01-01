IT-бизнес и государство: диалог только начинается

В четверг, 16 августа, в Киеве в рамках проекта журнала «Рейтинг» состоялась встреча представителей IT-индустрии и государства под названием «IT-отрасль и налоговые льготы». На повестке дня стоял простой вопрос: будет ли государство помогать IT-бизнесу развиваться и сможет ли вникнуть в его проблемы?
От лица государства на встрече говорили представители Государственной фискальной службы, Министерства экономического развития и торговли, Министерства финансов и Верховной рады Украины. Председатель комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, фактически, модерировала встречу.
«Для вас должно быть отдельное законодательство как для развивающейся отрасли. У нас не произошел перелом мнения относительно таких интеллектуальных отраслей, которые до сих пор работают по старым правилам. Но мы и не можем оставаться в рамках старого законодательства. Я с удовольствием хочу услышать дискуссию. Мы должны услышать вас: IT- отрасль не может оставаться в неопределенном состоянии», – сказала она в своем вступительном слове.
Южанина напомнила присутствующим, что два года назад подобная встреча государства с бизнесом уже происходила. С тех пор круг проблем вокруг налогообложения IT-бизнеса стал другим, но не стал меньше.
«За два прошедших года никаких кардинальных предложений по изменениям в законодательстве и поддержке отрасли не было. Потому что у нас нет однозначного виденья между законодательной и исполнительной ветками власти, какие шаги мы можем себе позволить и какие перспективы у тех или иных законодательных решений», – призналась народный депутат.
Представитель Минэкономразвития Дмитрий Цымбаленко бодро отрапортовал, что изменения в законодательство уже зреют в недрах его министерства. Правда, далеко не все они касаются непосредственно налогообложения, да и основная цель таких проектов – привлечение инвестиций.
«Наша стратегическая цель, как вы знаете, – достижение 5% IT-сферы в ВВП», – поделился чиновник и добавил, что изменения в том числе планируются в Закон Украины «Про таможенный тариф» в той его части, где речь идет о ввозе на территорию Украины техники, необходимой для перехода на цифровое вещание.
Из вопросов присутствующих стало понятно, что проблем с развитием IT-индустрии в Украине не много, а очень много. Например, в законодательстве Украины банально отсутствует необходимый для работы в этой сфере терминологический аппарат. И это только часть проблемы, законодательство в целом не поспевает за прогрессом. Пока годами решаются одни вопросы, успевают возникнуть десятки других.
«Обобщающая налоговая консультация по поводу поставок программной продукции была утверждена еще в 2013 году. Сегодня уже 2018, IТ-сфера стремительно развивается, в налоговое законодательство также вносятся многочисленные изменения. Но обращаемся мы к консультации 2013 года. В связи с этим, не только налогоплательщики, а и налоговики, и иногда юристы путаются в определении понятий, довольно часто неправильно определяют природу правоотношений. Такая ситуация способствует увеличению налоговых споров и коррупционных механизмов. Для того, чтобы избежать таких недоразумений, необходимо внести конкретику», – рассказала Наталья Швец, адвокат налоговой практики Ario Law Firm.
С 2018 года заработала льгота для операций по поставке программной продукции, а также операций с программной продукцией, плату за которые нельзя считать роялти. Но не всем участникам рынка эти льготы, в том виде, в котором они существуют на данный момент, оказались выгодны. Существует риск того, что неправильная квалификация сути услуг приведет к необходимости уплатить налог там, где льгота была применена, или, наоборот, к снятию налогового кредита по операциям, которые подпадают под освобождение. И это, опять же, вопрос соответствия нашего законодательства реалиям рынка.
По словам руководителя практики разрешения налоговых споров KPMG Law Ukraine Ларисы Антощук, большие проблемы существуют, например, в сфере налогообложения операций по предоставлению доступа к онлайн-сервисам и облачных технологий (SaaS, PaaS, IaaS). Украинское законодательство вообще таких операций не знает и не уточняет их правовую природу. А соответственно, и юридическое оформление таких операций на практике затруднено до невозможности. У фискальных органов нет единого подхода к их оформлению, что создает немалые налоговые риски для компаний и потребителей.
Подводя итог встречи, Нина Южанина предложила IT-бизнесу консолидировать свою позицию по возможным изменениям налогообложения, чтобы требования к законодательной власти были едиными.
Немного странно, ведь, по сути дела, они и так едины. Все участники процесса требуют унификации существующего законодательства и приведения его в соответствие с реалиями рынка. Эпизодические встречи власти и бизнеса не могут решить эту задачу, ведь за два года в IT-сфере может измениться слишком многое. Государство – это слишком медленная бюрократическая машина. Будем надеяться, что последующий диалог между игроками IT-рынка и властью поможет набрать нужную скорость. Прошедшая встреча, на которой удалось собрать всех заинтересованных в работе над законодательством – уже хороший знак.