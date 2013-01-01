IT-бизнес и государство: диалог только начинается

От лица государства на встрече говорили представители Государственной фискальной службы, Министерства экономического развития и торговли, Министерства финансов и Верховной рады Украины. Председатель комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, фактически, модерировала встречу.

«Для вас должно быть отдельное законодательство как для развивающейся отрасли. У нас не произошел перелом мнения относительно таких интеллектуальных отраслей, которые до сих пор работают по старым правилам. Но мы и не можем оставаться в рамках старого законодательства. Я с удовольствием хочу услышать дискуссию. Мы должны услышать вас: IT- отрасль не может оставаться в неопределенном состоянии», – сказала она в своем вступительном слове.