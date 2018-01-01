ТЕЛЕКРИТИКА

IT Arena 2018: крупнейшее технологическое событие страны

Бизнес

С 28 по 30 сентября 2018 года в Львове пройдет конференция IT Arena 2018, которая соберет более 2500 участников со всего мира и около 100 спикеров из лучших международных технологических компаний, таких как Tesla, Uber, Soundcloud, Facebook, Google, Linkedin и успешных украинских стартапов.


В этом году организаторы IT Arena привезут сотню топовых экспертов, представителей глобальных компаний, которые готовы поделиться своим опытом и знаниями с участниками конференции. Программа конференции разделена на 4 потока: бизнес, технологии, продукт и стартап, чтобы охватить ключевые аспекты IT-индустрии. Полный список спикеров можно посмотреть тут.

Кроме того, в рамках конференции пройдет Startup Competition – международный конкурс стартапов, возможность для молодых компаний валидировать свою идею, бизнес-модель и получить дополнительное финансирование проекта. Призовой фонд в этом году – $10 тыс. и $5 тыс., а также двухнедельная поездка в Кремниевую Долину от Startup Embassy и менторство от Techstars.

Одним из медиапартнеров IT Arena 2018 стало «UA:Суспільне мовлення». Напомним, что 25 сентября Государственный концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения отключил вещание телеканала «UA:Перший». Причиной отключения стала задолженности в 75,12 млн гривен.

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