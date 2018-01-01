IT Arena 2018: крупнейшее технологическое событие страны

В этом году организаторы IT Arena привезут сотню топовых экспертов, представителей глобальных компаний, которые готовы поделиться своим опытом и знаниями с участниками конференции. Программа конференции разделена на 4 потока: бизнес, технологии, продукт и стартап, чтобы охватить ключевые аспекты IT-индустрии. Полный список спикеров можно посмотреть тут.

Кроме того, в рамках конференции пройдет Startup Competition – международный конкурс стартапов, возможность для молодых компаний валидировать свою идею, бизнес-модель и получить дополнительное финансирование проекта. Призовой фонд в этом году – $10 тыс. и $5 тыс., а также двухнедельная поездка в Кремниевую Долину от Startup Embassy и менторство от Techstars.

Одним из медиапартнеров IT Arena 2018 стало «UA:Суспільне мовлення». Напомним, что 25 сентября Государственный концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения отключил вещание телеканала «UA:Перший». Причиной отключения стала задолженности в 75,12 млн гривен.