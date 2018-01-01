Исследователи: больше половины утечек данных компаний происходит по вине сотрудников

Исследователи также установили, что за первую половину 2018 года произошло более тысячи утечек информации (это 2,39 млрд персональных данных), что на 12% превышает аналогичные показатели за 2017 год.

В 69% случае в открытый доступ попали персональные данные юзеров, 21,3% утечек пришлось на платежную информацию, 5,3% – на государственную тайну, 4,4% – на коммерческую тайну.