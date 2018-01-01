Исследователи: больше половины утечек данных компаний происходит по вине сотрудников

Аналитики InfoWatch провели глобальное исследование утечек конфиденциальной информации за первое полугодие 2018 года. Результаты анализа показали, что около 64,5% случаев утечек данных произошло внутри компаний и лишь 35,5% из-за внешних атак. Об этом сообщает портал vc.ru.
Согласно отчету InfoWatch, в случаях утечки данных по вине сотрудников, 53,5% приходилось на действующих работников и 1,9% – на бывших. Из них в 2,3% утечек были виноваты руководители, в 3,5% – подрядчики, в 1,2% – сисадмины.
Исследователи также установили, что за первую половину 2018 года произошло более тысячи утечек информации (это 2,39 млрд персональных данных), что на 12% превышает аналогичные показатели за 2017 год.
В 69% случае в открытый доступ попали персональные данные юзеров, 21,3% утечек пришлось на платежную информацию, 5,3% – на государственную тайну, 4,4% – на коммерческую тайну.
Напомним, ранее мы писали о том, что Amazon начала расследование против сотрудников, которые «сливали» данные конкурентам и делились конфиденциальной информацией о работе интернет-магазина со сторонними компаниями.
Фото: Pixabay