Исследование: украинцы перестали доверять мнению экспертов в СМИ

Столь настороженное отношение к экспертному мнению, которое транслируется в средствах массовой информации, по мнению Research & Branding Group объясняется просто: эксперты ушли в социальные сети.

Facebook не только является самой популярной социальной сетью в нашей стране – это еще и площадка для трансляции экспертного мнения, которая пользуется наибольшим доверием читателей. Так, согласно исследованиям Research & Branding Group, 79% пользователей соцсетей и 86% пользователей Facebook используют соцсеть в качестве источника общественно-политической информации. Полностью доверяют общественно политической информации в Facebook 15%, частично доверяют, частично нет – 32% пользователей Facebook, а совсем не доверяют 30% пользователей самой популярной соцсети в стране. Как мы видим, цифры говорят сами за себя: традиционные медиа в Украине стремительно утрачивают доверие читателей, которые стараются быть в курсе событий общественно политической жизни в стране.

Напомним, что в настоящее время более половины украинцев (55%) являются пользователями тех или иных соцсетей, многие пользуются сразу несколькими. Наибольшее число пользователей в Украине приходится на Facebook (45%). Далее с двукратным отставанием следуют YouTube (22%) и Instagram (19%). Замыкают пятерку наиболее популярных в Украине соцсетей «ВКонтакте» (15%) и «Одноклассники» (14%) – и это несмотря на то, что официально они запрещены.