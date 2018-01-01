ТЕЛЕКРИТИКА

Исследование: ИИ поможет определить зарплату сотрудника

Бизнес

Ученые из американского Университета Темпл (штат Филадельфия) предложили эффективный способ автоматического предсказания заработной платы. Алгоритм, основанный на методах машинного обучения, анализирует влияние нескольких факторов на размер доходов и ранжирует их по значимости. Такой метод указал, что на зарплату сильно влияет способность отказаться от немедленного вознаграждения в пользу больших выгод в будущем.


Три алгоритма машинного обучения протестировали на выборке из 2,56 тысяч человек, говорится в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Psychology. Ученые проверили связь между доходом человека и такими факторами, как возраст, пол, рост, раса, почтовый индекс, образование и профессия.

Все участники тестирования прошел онлайн-опрос на способность к отказу от немедленного вознаграждения: в нем участникам предлагали сделать выбор между 500 долларами сразу же и 1000 долларами через определенное время (день, неделю, месяц, полгода и год).

Исследование показало, что сильнее всего на зарплату влияют профессия и образование. Третьим по значимости фактором стало место проживания. Четвертым по значимости фактором оказалась способность к отказу от немедленного вознаграждения с промежутком в год: бóльшую зарплату получали те, кто отказывался от полусотни долларов сразу в пользу тысячи через год. Любопытно, что этот фактор оказался значимее этнической принадлежности, роста и даже пола участников.

Для обучения алгоритма исследователи использовали метод опорных векторов, классификатор на основе нейросети и метод random forest. Ученые отмечают, что в исследовании использовались данные о жителях США. Из-за этого результаты исследования следует с осторожностью переносить на другие страны.

Исследователи также добавили, что в будущем было бы интересно и полезно изучить закономерности между изученными факторами и заработной платой среди представителей других культур: результаты, по их мнению, могут отличаться.

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