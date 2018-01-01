Исследование: до ЧМ-2018 люди охотнее читали спортивные новости

Согласно анализу сервиса редакционных метрик «Медиатор», вовлеченность читателей у спортивных СМИ в период проведения Чемпионата мира по футболу снизилась.
Для исследования «Медиатор» выбрал два временных промежутка со смещением в несколько дней – до Чемпионата (10 мая – 13 июня) и во время проведения игр (14 июня – 18 июля). Выяснилось, что ЧМ-2018, который завершился 18 июля 2018 года, негативно сказался на трафике спортивных медиа.
Как показал анализ, во время ЧМ в спортивных СМИ выходило в среднем 1996 материалов в неделю, что на треть превышает число публикаций в доигровой период. Однако, несмотря на этот количественный рост, просмотров у материалов было на 3% меньше, чем перед Чемпионатом. Также увеличились показатели скроллов, то есть люди чаще перематывали новостную ленту, пропуская многие публикации.
А вот время, которое читатели тратили на ознакомление с материалами увеличилось. Так, во время проведения матчей в среднем на текст тратилось на 7% больше времени, чем до ЧМ.
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