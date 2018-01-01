Исследование: до ЧМ-2018 люди охотнее читали спортивные новости

Как показал анализ, во время ЧМ в спортивных СМИ выходило в среднем 1996 материалов в неделю, что на треть превышает число публикаций в доигровой период. Однако, несмотря на этот количественный рост, просмотров у материалов было на 3% меньше, чем перед Чемпионатом. Также увеличились показатели скроллов, то есть люди чаще перематывали новостную ленту, пропуская многие публикации.

А вот время, которое читатели тратили на ознакомление с материалами увеличилось. Так, во время проведения матчей в среднем на текст тратилось на 7% больше времени, чем до ЧМ.

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