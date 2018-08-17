ТЕЛЕКРИТИКА

Испытательный срок длиною в лето: Елена Матушенко возглавила отдел рекламы в Edipresse Media Ukraine

Бизнес

Сегодня стало известно, что в медиахолдинге Edipresse Media Ukraine произошли очередные кадровые изменения. Так, директором по рекламе была назначена Елена Матушенко, занимавшая ранее эту же должность в компании Burda Ukraine.


Как сообщила пресс-служба Edipresse Media Ukraine, выбор медиахолдинга пал на Елену Матушенко по нескольким причинам. В первую очередь, Елена «имеет многолетний успешный опыт в сфере продаж рекламы, маркетинга и развития новых бизнес-направлений». А во-вторых, долгое время Елена занимала подобную должность в компании Burda Ukraine. Конечно, о том, кто были основные конкуренты у Матушенко и были ли, пресс-служба Edipresse Media Ukraine не уточняет.

«Я очень рада, что наша команда пополнилась профессионалом такого уровня. Уверена, что в компании Edipresse Елена сможет реализовать свой потенциал, предложить рынку новые эффективные форматы рекламной коммуникации и существенно увеличить доходы компании», – сообщает генеральный директор Edipresse Media Ukraine Наталья Бойко.

Бизнес

15 лучших обложек августа

Основной функцией Елены Матушенко на новой должности станет развитие направления мультиплатформенных спецпроектов и других креативных направлений бизнеса. Также, как сообщают в пресс-службе Edipresse Media Ukraine, официально Елена Матушенко заступила на должность руководителя рекламного отдела 19 сентября. В это же время на странице в Facebook Елена Матушенко указывает, что начала сотрудничество с Edipresse Media Ukraine еще с 4 июня.

Скриншот со страницы Facebook Елены Матушенко

_

Испытательный срок длиною в лето или затянувшаяся стажировка? О работе Елены Матушенко в летнее время в холдинге Edipresse Media Ukraine пресс-служба не уточняет. В свою очередь, «Телекритика» желает Елене новых идей и приятной работы в команде.

Напомним, весной этого года генеральным директором холдинга Edipresse Media Ukraine была назначена Наталья Бойко. С этого времени Инна Катющенко, совладелица Edipresse Media, которая руководила холдингом с 2004 года, перешла в статус президента и сосредоточилась на ведении бизнеса и развитии новых проектов. В августе этого года холдинг также пополнился новым коммерческим директором Андреем Невзоровым.

Статьи по теме

Главное в разделе

Бизнес

Дмитрий Танкович: «Украине не хватает исторических проектов – это то, чем мы можем быть интересны европейскому рынку»

Бизнес

«UA:Перший» официально прекратил вещание (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Популярное на Телекритике



Дуся

«Оля теперь вертушка». После травмы ведущей, проект «Оля» может остаться без Фреймут

Дуся

Новый ведущий «Орла и решки» появится в воскресном выпуске

Культура

Турецкий телефеномен на «1+1»: как воссоздавали «великолепный» XVII век

Бизнес

Дмитрий Танкович: «Украине не хватает исторических проектов – это то, чем мы можем быть интересны европейскому рынку»