Испытательный срок длиною в лето: Елена Матушенко возглавила отдел рекламы в Edipresse Media Ukraine

Как сообщила пресс-служба Edipresse Media Ukraine, выбор медиахолдинга пал на Елену Матушенко по нескольким причинам. В первую очередь, Елена «имеет многолетний успешный опыт в сфере продаж рекламы, маркетинга и развития новых бизнес-направлений». А во-вторых, долгое время Елена занимала подобную должность в компании Burda Ukraine. Конечно, о том, кто были основные конкуренты у Матушенко и были ли, пресс-служба Edipresse Media Ukraine не уточняет.

«Я очень рада, что наша команда пополнилась профессионалом такого уровня. Уверена, что в компании Edipresse Елена сможет реализовать свой потенциал, предложить рынку новые эффективные форматы рекламной коммуникации и существенно увеличить доходы компании», – сообщает генеральный директор Edipresse Media Ukraine Наталья Бойко.