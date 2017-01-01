Искусственный интеллект научился распознавать обман на видео

Ученые из Мэрилендского университета и Дартмутского колледжа разработали систему для автоматического распознавания обмана на видеозаписях.

Обучение проходило на более чем 100 записях судебных заседаний, а также на текстах их стенограмм. Эти судебные заседания были постановочными: в них участвовали актеры, которых заранее проинструктировали лгать или говорить правду.