Искусственный интеллект научился распознавать обман на видео

Ученые из Мэрилендского университета и Дартмутского колледжа разработали систему для автоматического распознавания обмана на видеозаписях.
Обучение проходило на более чем 100 записях судебных заседаний, а также на текстах их стенограмм. Эти судебные заседания были постановочными: в них участвовали актеры, которых заранее проинструктировали лгать или говорить правду.
Для определения лжи искусственный интеллект анализирует даже самые незначительные изменения в выражении лица человека и звуковых частотах голоса. Точность обнаружения обманщика составляет 90%.
"Обман часто встречается в нашей повседневной жизни. Одна ложь безвредна, другая может иметь серьезные последствия и стать реальной угрозой для общества. Например, обман в суде может повлиять на справедливость приговора и оправдать виновного в преступлении", – отмечают исследователи.
Заглавное gif-изображение: giphy.com
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