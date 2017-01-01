ТЕЛЕКРИТИКА

Искусственный интеллект научился распознавать обман на видео

Бизнес

Ученые из Мэрилендского университета и Дартмутского колледжа разработали систему для автоматического распознавания обмана на видеозаписях.

Обучение проходило на более чем 100 записях судебных заседаний, а также на текстах их стенограмм. Эти судебные заседания были постановочными: в них участвовали актеры, которых заранее проинструктировали лгать или говорить правду.

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Фото: doubaibai.github.io

Для определения лжи искусственный интеллект анализирует даже самые незначительные изменения в выражении лица человека и звуковых частотах голоса. Точность обнаружения обманщика составляет 90%.

"Обман часто встречается в нашей повседневной жизни. Одна ложь безвредна, другая может иметь серьезные последствия и стать реальной угрозой для общества. Например, обман в суде может повлиять на справедливость приговора и оправдать виновного в преступлении", – отмечают исследователи.

Заглавное gif-изображение: giphy.com

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