Искусственный интеллект научился определять кассовые провалы фильмов

На кинофестивале в Карловых Варах стартап ScriptBook продемонстрировал, как его алгоритм высчитывает вероятность низких кассовых сборов на примере картин компании Sony: он задним числом определил 22 неудачных с финансовой точки зрения фильма из 62 выпущенных.
«Если бы Sony воспользовалась нашим программным обеспечением, она могла бы не выпускать 22 провальных фильма», – заявила основательница SciptBook Надира Азермай. Как ясно из названия стартапа, алгоритм анализирует сценарии фильмов. Его потенциальный выход на рынок может оставить без работы профессиональных скрипт-ридеров и сэкономить компаниям средства, которые ежегодно тратятся на тестовые показы, анализ фокус-групп и мониторинг рынка.
«Наша миссия – революция в области сторителлинга как бизнеса и помощь продюсерам, дистрибьюторам, торговым агентам в оценке их рисков», – подчеркивает Азермай.
Пользователь ScriptReader загружает файл со сценарием в систему и спустя каких-то пять минут получает детальный анализ проекта, включающий предполагаемый возрастной рейтинг Американской киноассоциации, обзор персонажей и целевой аудитории (в том числе с точки зрения возраста и расы), а также дает прогноз по кассовым сборам. Для того, чтобы «натренировать» программу, разработчики загрузили в нее 6500 существующих сценариев.
Конечно, система не идеальна: к примеру, кассовые сборы «Ла-Ла-Лэнда» она оценила на уровне $59 млн, тогда как в реальности фильм собрал больше $100 млн. Тем не менее, искусственный интеллект задним числом дал фильму «зеленый свет». В настоящее время ScriptBook производит анализ одного фильма за $5000 – очень скромная сумма по меркам последних голливудских провалов.
Напомним, что недавно Bacardi протестировал IGTV Instagram, создав клип в реальном времени.