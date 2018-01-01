Искусственный интеллект научился определять кассовые провалы фильмов

Пользователь ScriptReader загружает файл со сценарием в систему и спустя каких-то пять минут получает детальный анализ проекта, включающий предполагаемый возрастной рейтинг Американской киноассоциации, обзор персонажей и целевой аудитории (в том числе с точки зрения возраста и расы), а также дает прогноз по кассовым сборам. Для того, чтобы «натренировать» программу, разработчики загрузили в нее 6500 существующих сценариев.

Конечно, система не идеальна: к примеру, кассовые сборы «Ла-Ла-Лэнда» она оценила на уровне $59 млн, тогда как в реальности фильм собрал больше $100 млн. Тем не менее, искусственный интеллект задним числом дал фильму «зеленый свет». В настоящее время ScriptBook производит анализ одного фильма за $5000 – очень скромная сумма по меркам последних голливудских провалов.

Напомним, что недавно Bacardi протестировал IGTV Instagram, создав клип в реальном времени.